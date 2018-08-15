Межрегиональный фестиваль «Алый парус» становится международным

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-15T16:56:15+03:00

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В юбилейном мероприятии приняли участие более 30 команд педагогов общеобразовательных учреждений Курского региона и соседних областей: Липецкой, Орловской, Воронежской. Впервые в качестве участников фестиваля выступят команды педагогов из Луганской Народной республики и Гомельской области Белоруссии. «Алый парус» из межрегионального фестиваля постепенно превращается в международной. О чем не преминули отметить почетные гости. «Традиционно проводим фестиваль в середине августа, - отметил депутат Госдумы РФ Виктор Карамышев, по инициативе которого был создан проект. - Хорошо, что его форма оказалась востребованной, и география участников фестиваля расширяется. Педагоги имеют возможность принять участие в семинарах, обменяться опытом, представить свои достижения и просто хорошо провести время». «Перед жюри стоит непростая задача: выбрать лучших из лучших», - заметил губернатор Курской области Александр Михайлов

Каждый фестивальный год посвящен определенной теме. Юбилейный, 10-й фестиваль - 75-летию Победы в Курской битве и Году добровольчества, что определило оформление Педагогических городков (подворий) и тематику конкурсной концертной программы. Также участники фестиваля планируют принять участие в КВН и спортивных состязаниях. Насыщенная программа расписана на весь день. Праздник завершится салютом и дискотекой.

Автор Ольга Трушкина.