Губернатор Старовойт прокомментировал "КП" зарплату в 14600 рублей курского учителя Мамкина

Роман Старовойт рассказал, как складывается средняя в регионе зарплата педагогов почти в 35 тысяч Фото: Светлана ВОЛКОВА

«КП» уже рассказывала об эксперименте курского учителя Александра Мамкина, который решил прожить месяц на свою получку - 14600 рублей. И реакцию на эксперимент местных властей.

- Я попробовал прожить месяц на зарплату кандидата наук. В первую неделю потратил почти все деньги на обязательные платежи, связь, бензин и насос для отопления.

Сразу купил продуктов, но оказалось, что их надо растянуть не на неделю, а на месяц. Поэтому сегодня на обед у меня была приготовленная из картофелины котлетка, два зубчика чеснока и кусочек хлеба весом в 15 граммов.

Получилось вкусно. Правду говорят, что голод - лучшая приправа. Обедал и вспоминал прошедшие дни, - описал свой эксперимент в соцсетях Мамкин.

После того, как тема получила широкую огласку, а Мамкин едва не угодил под статью за экстремизм, в гости к опальному преподавателю Суджанского сельскохозяйственного техникума приехал вице-губернатор Виктор Карамышев. Он предложил преподавателю "подготовить и сформулировать дополнения в показатели эффективности работы педагога для распределения стимулирующих выплат".

По просьбе «Комсомолки» ситуацию с зарплатами преподавателей в 14600 рублей прокомментировал губернатор региона Роман Старовойт.

По словам Романа Владимировича, на данный момент в Курской области средняя заработная плата педработников школ составляет 37 262 рубля, включая классное руководство, преподавателей колледжей и техникумов – 34 416 рублей, также включая классное руководство.

- Преподаватели, выполняющие показатели, установленные учреждением как основание для начисления стимулирующих выплат, имеют возможность получить среднюю заработную плату по региону или выше средней, - заверил «КП» губернатор Курской области.

- С 1 декабря 2008 года на федеральном уровне была введена новая система оплаты труда, согласно которой зарплата учителя или педагога состоит из трех частей: оклада, компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, которые учреждение распределяет между сотрудниками для поощрения инициативных работников.

Стимулирующая часть оклада сначала рассчитывается в баллах: за каждое достижение полагается определенное их количество. Порядок начисления баллов устанавливается локальным актом образовательной организации, принятым на заседании трудового коллектива.

Задача педагога - представить в установленные образовательной организацией сроки, по установленной форме, материалы, подтверждающие выполнение показателей, определенных для получения стимулирующих надбавок. Это право педагога является личным и не может быть передано им другому лицу. Представленные материалы изучает коллегиальный орган при учреждении.

«Стоимость» каждого балла в рублях определяется следующим образом: средства из стимулирующего фонда учреждения делятся на число всех баллов, заработанных всеми педагогами за отчетный период. Затем число баллов умножается на их стоимость. Получившейся суммой поощряют педагога, - пояснил Роман Старовойт.