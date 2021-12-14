«Бюджет Воронежской области сбалансирован по доходам и расходам»

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За отведенный регламентом срок с момента утверждения документа в первом чтении поправок к нему не поступило.

Депутаты согласовали параметры главного финансового документа региона на 16-м заседании, которое состоялось 14 декабря.

Основными вопросами повестки дня стало рассмотрение во втором, окончательном чтении бюджетов региона и ТФОМС Воронежской области на 2022 и плановый период 2023—2024 годов.

- К главному финансовому документу региона за отведенный регламентом срок не поступила ни одна поправка. Таким образом, в целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 141,2 млрд рублей, расходов — свыше 144,5 млрд рублей. Дефицит является техническим и имеет источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете. Проект бюджета максимально сбалансирован, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он отметил, что при формировании бюджета на 2022 год особое внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики. Расходы бюджета на 98,3% сформированы по программно-целевому принципу. Почти 67,7% расходной части документа касаются социальной сферы, выполнения государственных обязательств перед гражданами, повышение зарплат бюджетникам, индексации различных выплат

- Кроме того, в процессе бюджетной росписи были учтены в полном объеме средства на реализацию национальных проектов и зарезервированы средства на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. В документе также были учтены предложения депутатов регионального парламента, — напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. — Расходы на реализацию областной адресной инвестпрограммы запланированы в сумме 14,6 млрд рублей, при этом областные средства в этом объеме составляют более 8,5 млрд рублей, что выше уровня 2021 года почти на 20%. Расходы на капитальный ремонт социальных объектов региона запланированы впервые сроком на 3 года. На 2022 год финансирование на эти цели составит свыше 3 млрд рублей.

Депутаты проголосовали за принятие документа во втором чтении.

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области не претерпел никаких изменений. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в следующем году составит чуть более 32 млрд 864 млн рублей, расходов — более 32 млрд 866 млн рублей. Объем нормированного страхового запаса ТФОМС на 2022 год определен в сумме почти 2 млрд 366 млн рублей, Документ был также принят региональным парламентом во втором, окончательном чтении.