Елочные базары в Курске: где купить зеленую красавицу

До Нового Года осталось совсем немного! Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске начали продавать новогодние ели. Пока торговые точки работают только на частных территориях – в основном, около торговых центров. Официальные елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря.

«Новогоднюю красавицу» можно будет приобрести в специально установленных для продажи деревьев местах. Всего таких точек 17.

В Центральном округе будут организованы площадки на проспекте В. Клыкова (около домов №№ 30, 35, 92), улице Бойцов 9-й дивизии, 185, проспекте Победы (около домов №№ 2, 14), проспекте Дружбы, 1, на пересечении улицы Веспремской и проспекта Дружбы, 7, улице Радищева, 80, проспекте Хрущева, 13 и на улице Студенческой, 2.

В Сеймском округе елочные базары разместятся на улице Харьковской, 10/1, проспекте Кулакова, 9, улице Сумской, 36, и на Магистральном проезде 16 Б.

В Железнодорожном округе будут работать площадки на улицах Союзной, 65 и Октябрьской – Маяковского.

Все предприниматели, продающие хвойные деревья, заключили договоры с АО «Спецавтобаза по уборке Курска» на уборку и вывоз мусора после закрытия елочных базаров. Так что мусора не останется, заверили в мэрии.

Кстати, как уже рассказывала КП, выращивают ели и сосны в Курской области пять питомников - в Рыльском, Солнцевском, Дмитриевском, Золотухинском, и Советском районах. Общая площадь плантаций составляет 24,4 гектара. Хвойные деревья из областных питомников будут продавать на базах предприятий и рынках районных центров. Их стоимость составит от 250 до 2,5 тысячи рублей в зависимости от высоты дерева. А 20 декабря в Курске стартует городской проект «Уличный Дед Мороз». Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять с Новым годом юных и взрослых курян во всех округах города с 11.00 до 13.00, с 13.00 до 14.00 и с 17.00 до 18.00.