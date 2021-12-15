Дед Мороз и Снегурочка будут гулять в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 декабря в Курске стартует городской проект «Уличный Дед Мороз».

Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять с Новым годом юных и взрослых курян во всех округах города с 11.00 до 13.00, с 13.00 до 14.00 и с 17.00 до 18.00.

Встретить главных новогодних героев можно будет на Красной площади, улицах Ленина, Перекальского, Гоголя, Радищева, Димитрова, Дзержинского, К. Маркса, Орловской, Мыльникова, Веспремской, Студенческой, 50 лет Октября, Союзной, Каширцева, ВЧК, Республиканской, Обоянской, Белгородской, Народной, Сумской. Менделеева, Дейнеки, проспектах Победы, В. Клыкова, Дружбы, Хрущева, а еще в парках КЗТЗ и Героев Гражданской войны и на площади перед вокзалом.