Студенты и преподаватели воронежских вузов активно включились в борьбу с пандемией коронавируса

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День преподавателя высшей школы впервые отметили в вузах Воронежской области.

Педагогам региона вручили награды Воронежской областной Думы. Церемонию награждения приурочили ко Дню преподавателя высшей школы, который теперь ежегодно будет отмечаться в России 19 ноября.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет ВГМУ им Н.Н. Бурденко, поздравил самых заслуженных работников высшего образования региона с профессиональным праздником. Во встрече приняли участие ректор ВГУ, председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике облдумы Дмитрий Ендовицкий, ректор Медицинского вуза, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Игорь Есауленко, председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров и председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Открывая торжественное собрание, Владимир Нетёсов подчеркнул, что новый профессиональный праздник — День преподавателя высшей школы, появился в год, объявленный Президентом России Годом науки и технологий. И это свидетельствует о той большой роли, которую играют в развитии страны и нашего региона высшие учебные заведения, а также подчеркивает важность и ценность преподавательского труда.

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- В Воронежской области в государственных и негосударственных вузах сегодня обучаются более 100 тысяч студентов, работают около 6 тысяч преподавателей. И это одно из безусловных преимуществ нашего региона, показатель его высокого научного и интеллектуального уровня, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В ходе встречи отметили взаимодействие и вклад профессорско-преподавательского состава, а также студентов ВГУ и ВГМУ в борьбу с пандемией.

Ректор Медицинского вуза Игорь Есауленко рассказал, что более тысячи студентов оказывают реальную помощь практическому здравоохранению, работая в 11 поликлиниках и больницах Воронежа, отвечая на звонки горячей линии.

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Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий сообщил, что студенты и преподаватели Воронежского госуниверситета совместно с коллегами из МГУ и Новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» участвуют в разработке новейших препаратов от COVID-19. Причем 3 разработки уже получили международный патент.

В свою очередь главный врач Воронежского областного онкодиспансера Иван Мошуров отметил, что только за последние годы в онкослужбу региона трудоустроены свыше 80 молодых специалистов — выпускников сразу 2 воронежских вузов. А в ВГУ направление «медицинская физика» стала сегодня одним из самых востребованных направлений.

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Представители медицинского научного сообщества обратились к председателю облдумы Владимиру Нетёсову с предложением учредить конкурс «Золотые имена высшей школы Воронежской области» и подводить его итоги ежегодно 19 ноября. Владимир Нетёсов поддержал это решение, по его мнению, такой конкурс будет способствовать повышению престижа профессии преподавателя высшей школы и усилит интерес молодежи к научно-преподавательской деятельности.

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В завершение встречи лучшие представители профессорско-преподавательского состава ВГУ и ВГМУ, а также ветераны высшей школы были отмечены наградами Воронежской областной Думы.