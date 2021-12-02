Серьезный бизнес на хрупких плечах

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Как показывает практика, в малый и средний бизнес активно уходят женщины. Кто-то давно мечтал открыть свое дело и шел к этому долгие годы, а для кого-то это стало почти спонтанным решением в новых условиях.

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Коктейль для школьной перемены

Мария Печенкина занимается производством кислородных коктейлей и организацией добровольных оздоровительных курсов в курских школах.

- Курс коктейлей длится для школьников десять дней, - рассказывает Мария. - Участвуют в них ребята по желанию. На переменах дети организованно пьют коктейли. Преимущество в том, что не нужно никуда ехать с ребенком, чтобы получить эту оздоровительную услугу. Сейчас с нами сотрудничает десять курских школ. По очереди работаем с каждой. Дети из малообеспеченных семей и коллектив школы получают наши коктейли бесплатно.

А недавно к проекту присоединилась еще одна новая большая школа Курска.

- Протестировали там свой продукт, все понравилось, будем сотрудничать, - рассказывает предприниматель.

Кроме того, проект продолжается и в школах, с которыми Мария начинала работать еще семь лет назад.

- Каждый день у коктейлей новый вкус. Так что для детей это еще и забава. Изготавливаем кислородный коктейль прямо на месте, его нужно употребить сразу, храниться он не может. Сделали добровольный сертификат качества. Это было наше желание - показать своим потребителям, что наш продукт качественный. Мы к этому относимся очень серьезно.

Сейчас Мария решила масштабировать свой бизнес – попробовать франшизу.

– Бизнесу уже 7 лет. Часто стали поступать запросы из других городов. Обратилась в центр «Мой бизнес», чтобы получить софинансирование по упаковке франшизы. Мне помогли. И теперь я смогу распространить свой опыт на другие регионы. Кроме того, центр «Мой бизнес» проводит бесплатные тренинги. Когда есть возможность, выбираю, что мне интересно, и прихожу, получаю новые знания.

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Шитье как хобби

Диана Хмелевская запустила в Курске собственное швейное производство по пошиву спецодежды. А все начиналось с обычного увлечения:

- Мне всегда нравилось шитье, это было своего рода хобби для меня. Но однажды мне предложили выполнить заказ, так как во время пандемии производство масок и спецодежды стало особенно актуальным. Я ухватилась за предложение, стала думать, как реализовать заказ. Так пришла идея открыть свое мини-производство, чтобы стать наконец предпринимателем. Я всегда об этом мечтала, и вот решила попробовать.

Сначала приобрела три старенькие машинки, наняла людей по объявлению. Первый заказ прошел на ура. Заказчику так понравилась наша работа, что он порекомендовал нас своим коллегам. Так фактически дело было запущено.

Основные проблемы, с которыми столкнулся маленький бизнес Дианы, - дефицит профессиональных кадров и отсутствие средств на модернизацию.

- В Курске всего два образовательных учреждения выпускают швейников, так что профессионалов в этом деле не хватает. Вторая проблема – это техника. Она очень дорогая для начинающего предпринимателя. А брать кредит накладно, - рассказывает курянка.

Но и этот вопрос был решен. Девушка получила микрозаем на льготных условиях через центр «Мой бизнес» на развитие своего дела, прошла обучение как начинающий предприниматель, изучила азы, как писать бизнес-план.

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Бизнес по семейным рецептам

Пекарня Карины Акусовой производит экологически чистый хлеб без добавления стабилизаторов, улучшителей и консервантов.

- Печем ржаные и белые хлеба, в том числе по ГОСТу СССР, а также по семейным рецептам. Начинки только натуральные – вишня, яблоко. Скоро в ассортименте появятся кексы с фейхоа и апельсином. Готовим только из своих ингредиентов. Муку закупаем у курского фермера.

Собственные цех и магазинчик на улице Радищева Карина открыла в этом году. Полгода ушло на то, чтобы решить различные проблемы, в том числе с помещением. Но все это позади.

В штате хлебопекарни пока всего один сотрудник, открыты две вакансии пекаря и одна вакансия продавца-кассира.

Сейчас у Карины амбициозные планы по расширению бизнеса.

- Хочу открыть несколько точек в Курске. А пекарня на Радищева будет как донор, где производят продукцию, а затем развозят по собственным магазинчикам.

Карина Акусова прошла обучение по нескольким программам в центре «Мой бизнес» и получила микрозаем «Бизнес-Старт» на запуск своего дела – мини-пекарни.

- Обучение помогло мне составить четкий бизнес-план своего дела, я научилась бухучету. Мне необходимы были документы на разрешение реализации моих хлебобулочных изделий, и я получила здесь финансовую поддержку, которая покрыла большую часть затрат.

Фото предоставлено героинями публикации.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.

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