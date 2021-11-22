С 1 января 2022 года ФСС перейдет на беззаявительный порядок выплат пособий, а больничные будут выдавать только в электронном виде

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Специалисты Курского отделения ФСС расскажут, какие изменения ожидаются в 2022 году, а также обсудят следующие вопросы:
-Что такое ЭЛН, этапы его внедрения в Курской области.
--Особенности выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 2022 года.
- Госуслуги онлайн: сервисы и порядок получения
В работе мероприятия примут участие спикеры:
- Нина Васильевна Ткачева, управляющий ГУ-КРО Фонда соцстрахования РФ. Хедлайнер
- Екатерина Вячеславовна Простакова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Курского регионального отделения ФСС РФ
- Оксана Викторовна Филипповская, и. о. управляющего Курского регионального отделения ФСС РФ.
- Светлана Владимировна Яковенко, начальник отдела организации предоставления госуслуг Курского регионального отделения ФСС РФ
- Татьяна Сергеевна Семенихина, врио руководителя государственной инспекции труда в Курской области
Эти и другие вопросы обсудят специалисты ГУ КРО ФСС РФ, представители исполнительной власти, здравоохранения, областного объединения профсоюзов, крупных компаний и предприятий малого и среднего бизнеса региона.
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«Комсомольская правда» покажет прямую трансляция круглого стола ФСС в Курске.
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