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Общество22 ноября 2021 13:40

С 1 января 2022 года ФСС перейдет на беззаявительный порядок выплат пособий, а больничные будут выдавать только в электронном виде

24 ноября в 11.00ч в Доме журналиста, по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д.4 состоится круглый стол на тему : «Электронный листок нетрудоспособности для всех: проактивное начисление пособий и прямые выплаты»
Источник:kp.ru
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Специалисты Курского отделения ФСС расскажут, какие изменения ожидаются в 2022 году, а также обсудят следующие вопросы:

-Что такое ЭЛН, этапы его внедрения в Курской области.

--Особенности выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 2022 года.

- Госуслуги онлайн: сервисы и порядок получения

В работе мероприятия примут участие спикеры:

- Нина Васильевна Ткачева, управляющий ГУ-КРО Фонда соцстрахования РФ. Хедлайнер

- Екатерина Вячеславовна Простакова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Курского регионального отделения ФСС РФ

- Оксана Викторовна Филипповская, и. о. управляющего Курского регионального отделения ФСС РФ.

- Светлана Владимировна Яковенко, начальник отдела организации предоставления госуслуг Курского регионального отделения ФСС РФ

- Татьяна Сергеевна Семенихина, врио руководителя государственной инспекции труда в Курской области

Эти и другие вопросы обсудят специалисты ГУ КРО ФСС РФ, представители исполнительной власти, здравоохранения, областного объединения профсоюзов, крупных компаний и предприятий малого и среднего бизнеса региона.

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«Комсомольская правда» покажет прямую трансляция круглого стола ФСС в Курске.

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БИЗНЕС-ПРЕСС