Воронежских волонтеров-медиков в «красных» зонах и колл-центрах обеспечили горячим питанием

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Председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов и депутат областного парламента Марина Андрейчук вместе с представителями волонтерских движений приняли участие в селекторном совещании по вопросам организации работы региональных волонтерских центров, которое прошло на площадке партии.

Владимир Нетёсов отметил, что добровольческие движения Воронежской области, ведут активную работу по всем востребованным направлениям. Это, в том числе, оказание помощи медицинским учреждениям региона, обеспечение лекарствами и продуктами пожилых воронежцев, автоволонтерство.

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– Активную волонтерскую работу ведет и депутатский корпус – помогает с организацией питания медиков в красных зонах, передает продуктовые наборы для социально незащищенных категорий и граждан 65+. Колл-центр, созданный на базе региональной общественной приемной партии, принимает ежедневно порядка 50 обращений и оперативно их отрабатывает. И эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется, – отметил Владимир Нетёсов.

Более 450 горячих обедов получили студенты, которые помогают врачам в красных зонах городских медучреждений, отвечают на звонки, поступающие от пациентов на горячую линию департамента здравоохранения. Доставка началась со 2 ноября, после встречи Владимира Нетёсова с добровольцами.

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Напомним, в той встрече приняли участие представители различных добровольческих объединений. Обсуждали меры поддержки пожилых, одиноких, маломобильных граждан, а также семей с детьми в условиях пандемии. Тогда же ребята обратились к председателю Воронежской областной Думы за помощью в обеспечении полноценными обедами волонтеров-медиков. Они рассказали, что студенты после лекций и семинаров сразу же отправляются на работу в поликлиники и больницы Воронежа, где их дополнительный рабочий день длится около 6 часов. Иногда просто не хватает времени, чтобы поесть.

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Вопрос был решен оперативно, и уже на следующий день первая партия горячих обедов была развезена по адресатам. Заказы формируют по заявочному принципу накануне. Для каждого волонтера-медика предусмотрено первое блюдо, горячее и булочка к чаю. Помощь в обеспечении обедами оказывают депутаты регионального парламента.

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– Добровольцы, общественники, активисты молодежных организаций оказывают сегодня реальную помощь жителям области, и мы будем активно их в этом поддерживать. Кроме того, конечно же, помогаем медицинским работникам. Наша главная забота – здоровье и благополучие воронежцев, и роль добровольческих, молодежных организаций в решении этой задачи действительно высока, – подчеркнул Владимир Нетёсов.