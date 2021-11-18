Игорь Артамонов: Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Липецкой области улучшается

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Липецкой области улучшается, сообщил глава региона Игорь Артамонов на совещании в администрации области.

«Несмотря на то что эпидемиологическая обстановка остается напряженной и ежедневный прирост заболевших держится в пределах 400 человек, заметно снизилось количество госпитализаций», - сказал Игорь Артамонов. Так, за вчерашний день в госпитали региона поступил 101 пациент, в то же время 145 человек были выписаны. Ежедневно растет число свободных коек в госпиталях. Подобная положительная динамика сохраняется на протяжении нескольких дней. В данных условиях управление здравоохранения предлагает сократить количество коек в госпиталях до 2500, направив высвободившиеся ресурсы на оказание плановой медицинской помощи.

По оценке специалистов снижение количества тяжёлых случаев связано с прививочной кампанией. Так, среди граждан старше 50 лет темпы заболеваемости сократились на 14,6 %. На сегодняшний день в регионе однократно 602014 человек (из них 60162 -повторная вакцинация). План выполнен на 75,1% (без учёта повторной вакцинации, из расчета охвата населения 80%). Охват населения составил 60,1% без учёта повторной вакцинации

Двукратно привито 523803 человек (в том числе повторно - 54654 человек), охвачено 51,5% взрослого населения (без учёта повторной вакцинации).

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.