Как в Курске получить бумажный QR-код в МФЦ?

В регионе продолжается прививочная компания Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже рассказывала КП, 17 ноября прошло заседание оперативного штаба по коронавирусу. Принято решение действующие в регионе ограничения продлить до 25 ноября. А это значит, что в большинство заведений, включая непродовольственные магазины, в регионе можно попасть только по QR-коду. По предварительной записи с 18 ноября службы занятости Курской области начнут предоставлять госуслуги, требующие личного приема.

С 20 ноября откроются фуд-корты в торговых центрах. Они смогут работать только навынос для посетителей с QR-кодом. По предварительной записи и также для посетителей с QR-кодами будет работать боулинг. С 22 ноября в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, вновь начнутся тренировки на этапе начальной подготовки. Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 544 206 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 489 249. С 16 ноября можно получить бумажный сертификат с QR-кодом у операторов МФЦ. Это удобно людям, у которых нет учетной записи на Госуслугах или они не могут самостоятельно распечатать сертификат.

Кому доступна услуга?

гражданам России

иностранцам, имеющим вид на жительство в России или документ, разрешающий им пребывать в стране, например, удостоверение личности моряка

Какие документы понадобятся для получения бумажного QR-кода?

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который предъявляли при вакцинации или оказании медпомощи

загранпаспорт, если нужно получить сертификат с QR-кодом на английском языке

доверенность, если сертификат принадлежит другому человеку

Как получить сертификат?

Нужно прийти в ближайший МФЦ и подать документы оператору. Он выдаст сертификат, в котором будет указан QR-код, срок действия и фамилия владельца, без медицинских данных

Как еще можно получить QR-код?

на Госуслугах

в приложении «Госуслуги» на Google Play и App Store

в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» на Google Play