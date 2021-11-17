В Курске снимают ряд ковид-ограничений: открываются фуд-корты и боулинг

С 20 ноября откроются фуд-корты в торговых центрах Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 ноября прошло заседание оперативного штаба по коронавирусу. Принято решение действующие в регионе ограничения продлить до 25 ноября.

Часть организаций возобновит свою работу. По предварительной записи с 18 ноября службы занятости Курской области начнут предоставлять госуслуги, требующие личного приема.

С 20 ноября откроются фуд-корты в торговых центрах. Они смогут работать только навынос для посетителей с QR-кодом. По предварительной записи и также для посетителей с QR-кодами будет работать боулинг.

С 22 ноября в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, вновь начнутся тренировки на этапе начальной подготовки.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 544 206 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 489 249.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1881 курянин, на ИВЛ – 171 (10 – инвазивная, 161 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 17 ноября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 72 172 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 351 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончался 1721 человек.

В том числе за последние сутки - женщины 60, 71, 71, 72, 80, 80, 81 года.Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.