В Воронежской области объем частных инвестиций в среднесрочной перспективе сохранится на уровне 300 млрд рублей в год

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Мероприятие состоялось в рамках рассмотрения в «нулевом» чтении проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

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- Тенденции, связанные с пандемией, продолжат оказывать свое влияние на уровень жизни населения, развитие экономики и в следующем году. Поэтому при формировании бюджета региона мы должны расставить приоритеты так, чтобы сохранить на высоком уровне стимулирование инвестиционной деятельности, финансирование необходимых мер по развитию экономики, стабильному росту налоговых отчислений и созданию новых рабочих мест. В случае необходимости, депутатский корпус готов к оперативному принятию своевременных законодательных решений для реализации всех этих планов, — сказал, предваряя дискуссию, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова провел заседание вице-спикер регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. Сначала перед парламентариями с информацией о прогнозе социально-экономического развития Воронежской области выступил руководитель департамента экономразвития области Данил Кустов. Он, в частности отметил, что в 2021 году был зафиксирован восстановительный рост экономики. Прогнозируется продолжение этой тенденции и в предстоящий период. В целом прогноз специалистов уверенно оптимистичен. Что касается региона, то здесь тенденции в основном схожи с общероссийскими. Докладчик отдельно остановился на ряде принципиальных особенностей социально-экономического прогноза, которые влияют на формирование бюджета региона на 2022 год. В частности, он отметил, что динамика выпуска продукции на действующих предприятиях и новых инвестиционных площадках показывает, что в прогнозном периоде 2022-2024 годов региональная экономика будет расти темпами, даже опережающими среднероссийские (3,3% против 3% соответственно). Определяющим фактором здесь, станет, в первую очередь, ввод новых предприятий в агропромышленной сфере, в том числе нового сыродельного завода и животноводческих комплексов различного профиля. Также ключевую роль сыграет реализация мероприятий стратегического регионального проекта «Новая индустриализация» и ввод в эксплуатацию предприятий компаний-резидентов индустриального парка «Масловский» и особой экономической зоны «Центр». Прогнозируемые масштабы годовых объемов инвестиций в Воронежской области останутся в рассматриваемом среднесрочном периоде высокими — на уровне 300 млрд рублей.

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Основные параметры областного бюджета на следующий год представила депутатам руководитель департамента финансов Воронежской области Надежда Сафонова. Планируется, что в целом доходная часть областного бюджета составит 139,5 млрд рублей, расходная — 142,7 млрд рублей. Объем дефицита в 2022 году составит чуть более 3,2 млрд рублей, но он имеет гарантированные источники погашения. Налоговые и неналоговые доходы региональной казны в 2022 году вырастут, по сравнению с оценкой 2021 года.

- Бюджет почти полностью сформирован по программно-целевому методу финансирования, — отметила Надежда Сафонова.

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В своем выступлении она особо отметила ежегодное снижение госдолга региона (в следующем году он сократится еще на 876 млн рублей), а также тот факт, что в кредитном рейтинге регионов ЦФО Воронежская область находится на третьем месте после Москвы и Московской области.

Затем депутаты задали вопросы выступающим, а также озвучили ряд предложений. В частности, заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Марина Андрейчук напомнила, что в бюджете текущего года было заложено более 100 млн рублей на подготовку региона к отопительному сезону. — Как показал результат, качество повысилось, поэтому считаем необходимым сохранить эту строку и в бюджете следующего года, — озвучила она позицию Комитета.

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Заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по бюджетной политике, налогам и финансам Елена Губина поинтересовалась, как будут реализовываться исполнительными властями меры господдержки для отраслей, пострадавших от антиковидных ограничений. Данил Кустов отметил, что большая часть поддержки сохранится, а в следующем году планируется разработка новых мер.

Также депутаты задали вопросы, касающиеся, развития системы субсидий в сфере ЖКХ для граждан, деталей программы установки оборудования для видеонаблюдения в общественном транспорте и т. д.