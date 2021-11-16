В Курской области с 16 ноября открыли торговые центры для посещений

ТЦ возобновили свою работу с ограничениями Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области возобновляют работу торговые центры и комплексы. С 16 ноября в них открыты все непродовольственные магазины, предприятия бытового обслуживания, салоны красоты, парикмахерские.

Сотрудники комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области с 12 по 15 ноября 2021 года посетили торговые и торгово-развлекательные центры и провели мониторинг готовности проверки QR-кодов, удостоверений личности у посетителей, обеспечения беспрепятственного доступа в продовольственные, зоомагазины, аптеки, детские магазины с отделами детского питания, почтовые отделения и пункты вакцинации.

К работе готовы торговые центры Central Park, «Европа» на Московской площади, «МегаГРИНН», «Олимпийский», «Европа-40» на улице Студенческой, «Манеж», «Надежда», «Васильевский», «Пушкинский», «Триумф», а также Северный торговый комплекс, рассказали в администрации региона.

В комитете работает мониторинговая группа, осуществляющая осмотр и контроль за обеспечением соблюдения действующих требований режима повышенной готовности.

Все открывшиеся учреждения смогут работать только для посетителей с QR-кодом, бумажным сертификатом о вакцинации или перенесенном коронавирусе, при этом с даты выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Запрещается детям и подросткам до 18 лет посещать торговые центры и любые предприятия общественного питания без сопровождения родителей. Самостоятельно несовершеннолетние могут заходить только в те точки, где не требуется QR-код.

Соответствующие изменения отражены в новой версии распоряжения губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Предпринимателей обязали выполнять требования по проверке QR-кодов, соблюдению масочного режима, порядка санитарной обработки помещений и контактных поверхностей, по наличию санитайзеров для посетителей.

Ранее КП сообщала, что 15 ноября главный санитарный врач Курской области Олег Климушин внес изменения в список курян, подлежащих обязательной вакцинации. Теперь прививки от ковид обязаны делать все куряне старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, студенты, волонтеры, а также призывники.

Причем, курянам в возрасте 60 лет и старше, а также людям с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением предписано пройти курс профилактических прививок до 15 декабря, а завершить вакцинацию - до 15 января. В документе говорится, что в Курской области наибольшие показатели заболеваемости регистрируются среди лиц старше 65 лет (358,6 случая на 100 тыс.) и в возрастной группе 50-64 года (273,8 случая на 100 тыс.). За первую неделю ноября прирост заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет составил 35,5%: "Абсолютное большинство летальных случаев приходится на людей из данных возрастных групп, не вакцинированных от COVID-19.

Крайне высок риск развития осложнений течения заболевания и летального исхода у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением). Люди молодого возраста являются наиболее мобильной и социально активной группой населения. Инфицированные лица из данной категории граждан часто болеют бессимптомно или в легкой форме и не обращаются за медицинской помощью, являясь источником заражения людей старшего поколения", поясняет решение Роспотребнадзор региона.