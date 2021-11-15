В Курской области ввели обязательную вакцинацию от ковид пенсионеров и студентов

Прививать от ковид курян решили принудительно Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 ноября главный санврач Курской области внес изменения в список курян, подлежащих обязательной вакцинации.

Теперь прививки от ковид обязаны делать все куряне старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, студенты, волонтеры, а также призывники.

Причем, курянам в возрасте 60 лет и старше, а также людям с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением предписано пройти курс профилактических прививок до 15 декабря, а завершить вакцинацию - до 15 января.

В документе говорится, что в Курской области наибольшие показатели заболеваемости регистрируются среди лиц старше 65 лет (358,6 случая на 100 тыс.) и в возрастной группе 50-64 года (273,8 случая на 100 тыс.). За первую неделю ноября прирост заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет составил 35,5%:

"Абсолютное большинство летальных случаев приходится на людей из данных возрастных групп, не вакцинированных от COVID-19. Крайне высок риск развития осложнений течения заболевания и летального исхода у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением).

Люди молодого возраста являются наиболее мобильной и социально активной группой населения. Инфицированные лица из данной категории граждан часто болеют бессимптомно или в легкой форме и не обращаются за медицинской помощью, являясь источником заражения людей старшего поколения", поясняет решение Роспотребнадзор региона.