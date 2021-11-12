Волонтеры как проводники новых идей

Общая численность корпоративных волонтеров Металлоинвеста уже более двух тысяч человек

Панельная дискуссия о новых тенденциях в развитии добровольческого движения состоялась в рамках Московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». В ней приняли участие представители компании «Металлоинвест».

Представители Металлоинвеста делились своим опытом корпоративного волонтерства на Московском международном форуме, одной из крупнейших в России экспертных платформ по данной тематике. Целью мероприятия - анализ опыта корпоративного волонтерства в России и за рубежом и распространение успешных практик, а также определение роли корпоративного волонтерства в пандемию.

Организаторы Форума - Ассоциация Менеджеров, Национальный совет по корпоративному волонтерству, Общественная палата Москвы.

Участники дискуссии подчеркнули, что решить стоящие сегодня перед компаниями стратегические задачи можно лишь объединив усилия государства, общества и бизнеса. А волонтерство - важный инструмент для достижения этих целей.

В начале 2021 года Металлоинвест презентовал новую Стратегию качественных изменений, которая включает не только задачи в производственной сфере, но и подразумевает изменения корпоративной культуры, внедрение новых подходов, ответственное и осознанное отношение сотрудников к вопросам безопасности.

Волонтеры Компании стали своего рода проводниками новых идей. Они показывают пример ответственного отношения и активной жизненной позиции. В частности, волонтеры активно поддержали реализацию Экологической программы и программы повышения энергоэффективности общим объемом инвестиций в 45 млрд рублей. Их реализация рассчитана до 2025 года. Кроме того, утверждена Климатическая стратегия, согласно которой Компания достигнет углеродной нейтральности к 2050 году.

Волонтеры осуществляют проект «Зеленый офис» - занимаются экопросвещением, организовывают акции по раздельному сбору отходов и уборке территорий, высадке лесов.

Важно, что, добровольцы работают системно и на постоянной основе, привлекают партнеров из НКО, бизнеса и органов власти.

Также волонтеры инициируют решение важных социальных проблем. Например, в Железногорске Курской области, совместно со студентами политехнического колледжа они изготавливают и устанавливают пандусы в подъездах.

В Старом Осколе и Железногорске - решают проблемы устройства бездомных животных, планируют строительство приютов для них.

Общая численность корпоративных волонтеров Металлоинвеста уже более двух тысяч человек. Они работают в Москве, Железногорске, Старом Осколе, Губкине и Новотроицке. За три последних года они осуществили почти 400 проектов, акций, образовательных курсов и тренингов.