В Воронежской области собираются увеличить финансирование на покупку жилья для детей-сирот

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В Воронежской областной Думе завершилась подготовка к «нулевому» чтению главного финансового документа региона на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов

В рамках этой работы председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова обсудили подходы к формированию трехлетнего бюджета региона и его основные особенности. Рабочая встреча состоялась в Парламентском центре.

Надежда Сафонова отметила, что проект бюджета сформирован с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики региона, прогноза социально-экономического развития Воронежской области, изменений законодательства, бюджетных новаций.

Объем бюджетных ассигнований на ближайшие три года спланирован с учетом, в том числе, и ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда (с 1 января МРОТ составит 13 617 рублей). Приоритетом при составлении бюджета остается выплата заработной платы, поскольку это основная государственная функция. В 2022 году повышение зарплат бюджетникам будет продолжено. В бюджете также учтена индексация всех социальных выплат и коммунальных услуг, увеличение средств на обеспечение жильем детей-сирот и другие социально-значимые статьи расходов. Также предусмотрено софинансирование полным рублем мероприятий национальных проектов и федеральных программ.

Было подчеркнуто, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку и связанную с этим сложность организации очного формата взаимодействия между депутатским корпусом и исполнительными органами власти по всем вопросам, касающимся верстки бюджета региона, коммуникации оставались эффективными. Перед рассмотрением законопроекта о бюджете в «нулевом» чтении депутаты регионального парламента в течение октября проводили встречи с профильными департаментами правительства области.

-В рамках этих консультаций был обсужден максимально широкий круг всех вопросов, которые касались исполнения бюджета 2021 года, а также тема планирования расходных статей главного финансового документа региона на ближайшие три года, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В то же время, отметил Владимир Нетёсов, на сегодняшний момент продолжаются консультации депутатского корпуса по вопросу включения в бюджет следующего года новых пунктов для реализации. В том числе, это касается развития инфраструктуры в муниципальных образованиях, а также решения социальных задач.

- Комитет по бюджетной политике, налогам и финансам обобщит предложения, поступившие от парламентариев и профильных Комитетов, и направит их для рассмотрения в правительство области, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.