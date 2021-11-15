21,7 миллиардов рублей – в бюджет Курской области

На рост финансовых результатов комбината повлияли усилия по модернизации мощностей и снижению издержек Фото: предоставлено пресс-службой

Почти 22 миллиарда рублей перечислил бюджет Курской области за девять месяцев 2021 года Михайловский ГОК им. А.В.Варичева (входит в состав компании «Металлоинвест»).

В основном это налоги на прибыль, имущество, на доходы физических лиц и добычу полезных ископаемых. Кроме того, комбинат платит за воздействие на окружающую среду, аренду земли, транспортный и земельный налоги.

По словам управляющего директора МГОКа Антона Захарова, восстановление деловой активности и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке железорудной и металлургической продукции в значительной мере способствовали высоким показателям выручки и, соответственно, налоговых отчислений комбината:

– На рост финансовых результатов также повлияли наши усилия по модернизации мощностей и снижению издержек. В рамках Стратегии качественных изменений Металлоинвеста МГОК продолжает реализацию комплексной программы, направленной на повышение качества железорудной продукции, эффективности и экологичности производства.

Кроме обязательных налоговых платежей в бюджеты всех уровней МГОК участвует в реализации различных социальных программ.

Так, в рамках социально-экономического партнерства (СЭП) с администрациями Курской области и .Железногорска Металлоинвест финансирует развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, городской инфраструктуры региона. Важные проекты программы СЭП в этом году стали благоустройство парка имени Н.А.Никитина, проектирование новых общественных пространств, ремонт школ и детсадов, помощь медицине, техническое обследование состояния водозабора «Березовский» и обновление насосного оборудования. В общей сложности на устойчивое развитие региона в рамках СЭП в 2021 году Металлоинвест направит более одного миллиарда рублей.