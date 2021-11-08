Легендарные артисты, рекорды и мировые звезды: вспоминаем яркие моменты из истории Курского цирка

Куряне с нетерпением ждут, когда курский цирк снова распахнет свои двери для зрителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В начале ноября Курский государственный цирк отметил свой полувековой юбилей. «КП» рассказывает о нескольких знаменательных выступлениях, которые проходили на курской арене.

Выступление Олега Попова чуть было не сорвалось

Увидеть легендарного циркового артиста курянам посчастливилось в конце 1970-х годов. Это событие произвело настоящий фурор, а получить заветные билеты на само шоу было задачей не из легких.

Однако главному клоуну Советского Союза запомнилось не само представление, а небольшой инцидент, произошедший незадолго до начала выступления. Олег Попов остался без своего инвентаря – его либо повредили, либо не довезли. Об отмене шоу и речи идти не могло – билеты давно были раскуплены, а проводить представление без знаменитого артиста невозможно, ведь зрители в первую очередь ждут именно его. Тогда было принято решение обратиться за помощью на один из заводов. Конечно же, рабочие не могли отказать самому Попову и упустить шанс стать причастными к выступлению легенды. В итоге грандиозное шоу с успехом состоялось.

Представление «Дружба начинается с улыбки» было посвящено юбилею Великого Октября. Это такой огромный спектакль, где «октябрьские дни перекликались с современностью», а сам Попов показывал свои знаменитые сценки, в которых высмеивал пороки советского общества.

Борис Бирюков позволял львам ходиь по себе

С аттракционом «Среди львов» в Курский цирк приезжал легендарный дрессировщик Борис Бирюков. Один на один в клетке с хищниками он бесстрашно носил львов на плечах, целовал их, лежал на «ковре» из диких зверей и даже позволял им ходить по себе. Все это артист сочетал с прекрасным актерским мастерством и пластичностью.

Игорь Кио на сцене цирка Фото: из открытых источников

Помимо этого Бирюков паре со своим братом Стуаром и вместе с медведями выступал в забавном музыкальном номере. Универсальные музыканты демонстрировали мастерство игры на различных инструментах.

В представлении принимала участие и супруга Стуара – воздушная гимнастка Мария Бирюкова. Она легко и изящно выполняла сложные трюки под самым куполом цирка. К слову, ее номер стал лауреатом на Всесоюзном конкурсе.

У братьев Запашных все трюки выполнялись без страховки

С выступлением Курский цирк посещали и одни из самых известных российских дрессировщиков – Эдгар и Аскольд Запашные. Их представление под названием «Эмоции и…» выделялось живым звуком, яркими костюмами и световыми спецэффектами. На арену выходили клоуны, воздушные гимнасты, акробаты, дрессированные собаки и попугаи, конный аттракцион.

Артисты все трюки выполняли без страховки. Многие номера неоднократно становились лауреатами престижных цирковых конкурсов.

Одни из самых известных российских дрессировщиков Эдгар и Аскольд Запашные в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Забавный случай произошел за пределами арены – во время первой экскурсии по цирку представители знаменитой династии с удивлением заметили, что один из них присутствует здесь уже давно – на потолке в фойе находилось изображение вошедшего в Книгу рекордов Гиннеса знаменитого прыжка на льве Аскольда Запашного.

Номера из Книги рекордов Гиннеса

В 2017 году в Курском цирке под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова проходило театрально-цирковое представление – «Тайна пирата».

Это яркое и веселое шоу с насыщенной программой: воздушные гимнасты, взмывающие под самый купол без страховки, эквилибристы, демонстрирующие чудеса жонглирования, акробаты на батуте и конно-акробатический ансамбль.

В спектакле задействованы целых два номера, попавших в Книгу рекордов Гиннеса, – прохождение каната с одновременным набиванием мяча на голове и жонглирование семью мячами во время езды на одноколесном велосипеде.

Особое внимание привлекали к себе четвероногие члены труппы, выполняющие большое количество номеров в разных жанрах: дрессированные собаки и пони, кошки-эквилибристы, обезьяны-акробаты, а в аттракционе «Морские забавы», который является гвоздем программы, вместе с людьми принимают участие и бурые медведи. Такого номера нет больше ни в одной цирковой программе мира.

Однако особенным данное шоу делает участие в нем специально приглашенного гостя – артиста театра «Содружество актеров Таганки» Игоря Иванова. Под оркестр Курского государственного цирка он исполнил арии из мюзикла «Красавица и Чудовище» и оперетты «Мистер Икс».

Арена Курского цирка видела не один мировой рекорд. Так, в заключительном выступлении представления «В созвездии льва» дрессировщик Алексей Макаренко засунул голову в пасть шести хищникам – тем самым установил рекорд Гиннеса.

А в цирковой программе под названием «Легендарный цирк Юрия Никулина» артист цирка Фахриддин Ахназаров продемонстрировал два номера, попавших в Книгу рекордов Гиннеса – тащил зубами автомобиль, груженный людьми, и ложился под колеса внедорожника.

Звезды мирового цирка

В 2020 году в Курск с гастролями приехала труппа, успевшая покорить своими выступлениями зрителей со всего мира.

Руководитель шоу Грант Ибрагимов представил уникальный аттракцион – медведи на гироскутере. Именно Грант первым в России научил косолапых кататься на таком транспортном средстве.

Свое мастерство перед курскими зрителями продемонстрировали и эквилибристы, лауреаты международных конкурсов Махмуд и Нурсултан Суанбековы. Они выполнили без страховки много сложных трюков, один из которых – «Колесо смерти».

Вместе с шимпанзе Микки юмористический номер показал зрителям еще один лауреат многочисленных международных премий Мурад Хыдыров. Примечательно то, что Микки – настоящая звезда, ведь за плечами у обезьяны съемки в «КВН», «Ералаше» и даже в военно-патриотическом фильме.

Трюки с животными выполнили Филипп и Ульяна Воробьевы. Среди их подопечных, помимо привычных цирковых зверей, – собак и кошек, также были еноты и носухи, которые очень тяжело поддаются дрессуре и редко встречаются на арене цирка.

В комическом жанре вместе с сыном и внуком выступил Сергей Просвирин. Они не только рассмешили публику, но и удивили своей универсальностью – виртуозно исполнили чечетку и игру на барабанах. Отметим, что в 2018 году дуэт отца и сына получил «Серебряного клоуна» – награду на одном из самых престижных цирковых конкурсов, который проходит в Монте-Карло.

Еще немного истории

Актер и знаменитый артист цирка Анатолий Марчевский рассказывал забавную историю, которая случилась, когда он приезжал выступать в Курский цирк. Из-за огромного интереса к цирковым представлением и чрезмерной любви поклонников, несколько раз были украдены афиши с портретом артиста. Причем одну утащили вместе с фанерой, к которой она была прибита для защиты от воришек. Марчевский признается, что Курск ему запомнился именно этим необычным инцидентом.

Марчевский с Карандашом в Курске Фото: из открытых источников

В 70-е года выступления на арене Курского цирка освещались в городских газетах, и наибольшее внимание уделялось зрелищным фокусам. Например, всем известное распиливание человека; или номер, в котором ассистентка Игоря Кио пропадала из накрытой тканью клетки, а на ее месте неожиданно появлялся лев.

Конечно, это далеко не полный список особенных событий, которые посчастливилось увидеть зрителям на арене Курского государственного цирка. За 50 лет он приобрел уникальную историю, которой может гордиться каждый житель нашего города. Дальше – больше! Мы уверенны – впереди у Курского цирка еще много потрясающих представлений.