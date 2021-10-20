В Курской области откроют новые ковидные госпитали

В сутки на "скорую" поступает почти тысяча вызовов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области запланировано открытие новых ковидных госпиталей, сообщили в администрации региона.

Перепрофилируют корпуса онкоцентра и тубдиспансера

- В связи с ростом заболеваемости коронавирусом планируется открыть новые койки. В ближайшее время под работу с больными ковидом перепрофилируют радиологический корпус Курского областного онкологического научно-клинического центра им. Г.Е. Островерхова. Там планируется развернуть сто коек, в их числе 70 кислородных и четыре реанимационных. Планировочные решения радиологического корпуса позволяют полностью исключить пересечение потоков пациентов. Для больных коронавирусом предусмотрены изолированные помещения, также для них будет выделен отдельный КТ-аппарат, - рассказали в Доме Советов.

Онкологических пациентов, которые получают сейчас лечение в радиологическом корпусе, переводят в палатный хирургический корпус. Оказание им помощи по основному заболеванию прекращено не будет, лечение продолжат в полном объеме. Госпитализировать онкологических пациентов станут в палатный хирургический корпус или дневной стационар - в зависимости от состояния пациента. Онкологическая помощь в регионе будет сохранена в полном объеме, пообещали в администрации региона.

Планируется также перепрофилировать под оказание помощи коронавирусным больным отдельный корпус Курского областного противотуберкулезного диспансера. Сейчас там работают строители, которые занимаются перепланировкой помещений и проведением коммуникаций для подачи кислорода. Здесь планируется открыть не менее ста мест, в том числе 12 реанимационных коек.

Врачи работают с запредельной нагрузкой

В регионе значительно увеличилось количество вызовов скорой помощи. Врачи, фельдшеры, медсестры работают с запредельной нагрузкой.

Более тысячи вызовов в сутки поступает на станцию скорой помощи, большая их часть - с жалобами на высокую температуру. Увеличение времени ожидания приезда бригады скорой помощи связано с большим количеством вызовов, особенностями маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией, необходимостью соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических требований, поясняют чиновники.

Вместе с тем после введения QR-кодов в два раза увеличились темпы вакцинации. Так, 19 октября было вакцинировано 4 529 человек, это максимальное количество привитых с июня. Сейчас все больше прививаются молодые люди. В связи с увеличением потока желающих вакцинироваться в «МегаГРИННе» туда привлечены дополнительные медработники и волонтеры.

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. При регистрации через Госуслуги нужно выбрать раздел «запись на вакцинацию». При себе надо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна вакцинация и ревакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10.00 до 20.00, в Central Park – с 11.00 до 19.00, в «Европе» – с 14.00 до 20.00 с понедельника по пятницу.

Вице-премьер назвала ситуацию в Курской области критической

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, в числе других регионов наиболее критическая ситуация с ковид сложилась в Курской области:

- Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше. По данным оперштаба на 20 октября, в Курской области всего зарегистрировано 62650 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 291. Напомним, с начала пандемии от ковид скончались 1554 курянина. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчина 81 года и женщины 63, 64, 81, 89 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.