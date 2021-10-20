В Курске почти вдвое выросло число желающих вакцинироваться от ковид

Без предварительной записи вакцинироваться можно в ТЦ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске число желающих вакцинироваться в сравнении с прошлой неделей возросло более чем вдвое: с 40-50 до 120-130 человек в день.Об этом рассказала заведующая поликлиникой городской больницы №4 Татьяна Кумова.

Записаться можно через портал Госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. При регистрации через Госуслуги нужно выбрать раздел «запись на вакцинацию». При себе надо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна вакцинация и ревакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10.00 до 20.00, в Central Park – с 11.00 до 19.00, в «Европе» – с 14.00 до 20.00 с понедельника по пятницу.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, в числе других регионов наиболее критическая ситуация с ковид сложилась в Курской области:

- Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше.

По данным оперштаба на 20 октября, в Курской области всего зарегистрировано 62650 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 291.

Напомним, с начала пандемии от ковид скончались 1554 курянина.

В том числе за последние сутки - пять человек - мужчина 81 года и женщины 63, 64, 81, 89 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.