Урожай яблок в Липецкой области больше прошлогоднего

.

По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, на 13 октября в хозяйствах региона собрано 60,5 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Из них 59,1 тыс. тонн - яблоки.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В начале октября этого года в ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» произошло знаковое событие. Впервые в истории хозяйства было собрано 30 тысяч тонн плодов. На сегодняшний день урожай яблок на предприятии составил 32,5 тысячи тонн. Сбор яблок в хозяйствах региона продолжается. По итогам прошлого года урожай плодово-ягодной продукции составил 54,6 тысяч тонн, в том числе яблок - 53,3 тысячи тонн.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.