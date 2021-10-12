В Липецкой области вводится система QR-кодов для визитов в кафе

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Глава региона Игорь Артамонов подписал постановление о введении системы QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. Их нужно будет предъявлять при посещении предприятий общественного питания. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

О новой мере сообщили на заседании оперативного штаба, где подчеркнули, что в ближайшие две недели система QR-кодов будет работать в тестовом режиме. «Ситуация сейчас сложная, но управляемая, поэтому введение QR-кодов пока не будет обязательной мерой. Мы понимаем, что могут возникнуть сложности у людей старшего поколения. Пока будем тестировать на случай ухудшения эпидобстановки», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Получить QR-код можно на портале госуслуг. Подробная инструкция – по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.