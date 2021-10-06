Аграрии Липецкой области получили 25 медалей в первый день выставки «Золотая осень»

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Неделя агропромышленного комплекса – серия конгрессно-выставочных, ярмарочных, деловых и праздничных мероприятий, организованных Минсельхозом России и приуроченных ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, стартовала 5 октября в России.

На площадке КВЦ «Патриот» начала работу 23-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2021», традиционно представляющая главные достижения отечественного АПК. В этом году участие в ней принимают более 100 экспонентов, которые демонстрируют свою продукцию и разработки в различных тематических зонах.

В частности, представители отрасли могут ознакомиться с новейшими технологиями сельхозпроизводства, инновационными цифровыми решениями, позволяющими получать и анализировать необходимую отраслевую информацию, автоматизировать бизнес-процессы. В разделе «Техника» представлены современные образцы тракторов, погрузчиков и других машин российского производства. Экспоненты зоны «Образование» демонстрируют результаты работы аграрных вузов в сфере селекции сельхозкультур, технологий обработки и производства сельхозпродукции. Участники зоны «Животноводство и ветеринария» презентуют программы развития племенного дела в звероводстве, коневодстве, молочном и мясном скотоводстве, овце- и козоводстве. Кроме того, свои достижения в области развития агропромышленного комплекса представляют российские регионы.

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Липецкую область на «Золотой осени – 2021» представляют 19 предприятий. Посетители выставки смогут оценить местные соки и воду, детское питание, овощи, фрукты и ягоды, кондитерские и хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясные деликатесы, мороженое, картофель фри и сыры. Уже по итогам первого дня липецкие сельхозпроизводители завоевали 18 золотых и 6 серебряных медалей. Также за оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе серебряную медаль получил Центр компетенций АПК Липецкой области.

«Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Накануне специалисты обсуждали вопросы цифровизации АПК, основные тенденции государственной политики в сфере развития малых форм хозяйствования, перспективы отечественного зернового рынка и производства органической продукции, а также другие актуальные темы. Расписание всех мероприятий, а также их трансляция доступны на сайте «Золотой осени – 2021».

Официальное открытие выставки состоялось сегодня, 6 октября. Участие в торжественной церемонии приняли заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В рамках мероприятия состоится награждение лучших работников АПК.

7 октября на площадке парка «Патриот» начнет работу Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень – 2021», который будет открыт для свободного посещения и представит гостям лучшую фермерскую продукцию со всей страны.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.