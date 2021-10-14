Деловая программа Павильона России сфокусирована на таких темах, как урбанистика, космос, образование, культура Фото: предоставлено пресс-службой

Инсталляцию «Вселенная возможностей», управляемую через сенсорную панель, представляет группа USM в Павильоне России на открывшейся в Дубае выставке «ЭКСПО-2020».

Выставка продлится до 31 марта 2022 года и станет одной из самых больших в истории: в ней принимают участие 192 страны. Тема участия России в «ЭКСПО-2020» – «Творческий разум: определяя будущее». Российский павильон - один из самых грандиозных в выставочном комплексе. Он представляет собой купол, внешняя оболочка которого - это множество переплетенных разноцветных трубок-нитей, постоянное изменение их направления символизирует бесконечный процесс познания, прогресс и движение вперед.

Экология, наука и общество – три основных направления развития человечества, определяющих будущее, представлены в виде объемных тематических моделей из множества прозрачных струн и 60 000 светодиодов.

- Будущее находится в наших руках. Мы умеем создавать современные предприятия на основе «зеленых» технологий. Наша миссия – быть основой эволюции современной металлургии в интересах будущих поколений, – говорит генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.

В Павильоне России расскажут о научных и культурных достижениях, покажут, как творческий разум может создавать будущее на благо человечества.

Деловая программа Павильона России сфокусирована на таких темах, как урбанистика, космос, образование, культура, современное искусство, туризм, наука, транспорт и логистика, fashion-индустрия, медицина.

3-4 декабря в рамках празднования национального Дня России на «ЭКСПО-2020» пройдет The Russia Forum: driving the future, на котором соберутся представители ведущих российских и международных компаний. Металлоинвест планирует принять участие в пленарном заседании «Экономика будущего: креативность, эффективность, ответственность» в рамках форума 4 декабря.

На 25-26 января намечено Заседание Российско-Арабского Делового Совета. В программе - встречи в национальных павильонах России, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Судана, Марокко, Сирии и Омана делегатов 22 арабских стран и России, включая представителей Металлоинвеста и других крупных компаний.

Кульминация раскрытия темы павильона России - форум Russia Creates 3.0, который состоится в марте 2022 года.

Всего во время «ЭКСПО-2020» в Дубае пройдет более 60 мероприятий деловой и культурной программы.