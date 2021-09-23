Все тайны кинопленки хранят... в Курске

На бобине в 600 метров помещается запись 20 минут кино Фото: Даниил НАЙХИН

«КП» уже рассказывала о том, почему Курск — третья столица кинематографа. Сегодня узнаем о том, какие киноартефакты хранит Курский областной киновидеофонд, куда, кстати, при желании можно попасть на экскурсию, и увидеть все своими глазами.

Курский кинофонд — это не только место, откуда несут «культуру в массы», но и целый киномузей, цех по ремонту и реставрации пленок и их хранилище. Здесь даже есть небольшой кинотеатр!

Пять бобин по 600 метров = одна картина!

Помещение фильмобазы. Здесь хранятся фильмы на пленке. Пленка с фильмом бывает двух видов — 600 и 300 метров. На бобине в 600 метров помещается запись 20 минут кино, в 300 метров – всего 10 минут. Представьте, пять бобин по 600 метров – это всего лишь один фильм! По современным меркам, когда одна флешка вмещает море информации, это выглядит необычно. Чтобы при просмотре фильм не прерывался, для демонстрации используют целых два кинопроектора. Когда фильм подходит к определенной метке, которая заметна только для киномеханика, он делает переход на вторую часть, снимает первую и на первый кинопроектор заряжает уже третью часть. И так пока фильм не закончится.

Металлические контейнеры с фильмами занимают огромные стеллажи. Чтобы снять их, используют механизм под названием фильмоукладчик. Это электромотор, корзина и руль, как у велосипеда. Только вместо газа-тормоза есть две кнопки. Подводим к необходимому контейнеру с фильмом корзину, приподнимаем и вытаскиваем его, опускаем, берем фильм и упаковываем его в металлическую тару. Затем он едет в кинотеатр, возвращается, проверяется, также кладется на фильмоукладчик, и отправляется на свое место.

Конвейер для пленки Фото: Даниил НАЙХИН

Музей киноаппаратуры

-Есть у нас и небольшая выставка киноаппаратуры, которая использовалась в Курской области в разное время. Самый распространенный «труженик широкого экрана» – это узкопленочный проектор «Украина». Они располагались, в основном, в сельских домах культуры, школах, больницах. Такие проекторы передвижные, легкие, - рассказывает наш экскурсовод, звукорежиссер кинофонда Александр Страхов. -

Есть стационарный аппарат – КПТ-3, выпускался он на Ленинградском оптико-механическом объединении. Потом они стали производить более позднюю модель 23КПК, которая стоит сейчас в киноаппаратной кинофонда. Одна из первых моделей - КПТ – Кинопроектор театральный. Единственный кинопроектор, который поставлялся в СССР из-за границы – чехословацкий «Нео». У нас есть «Нео» 5XS. Буква «S» обозначает, что он был предназначен для экспорта в СССР. Аппарат «Ксенон» выпускался на Одесском киномеханическом заводе.

Есть и полустационарный аппарат, КМ, который выпускался в Белоруссии. Еще были заводы, которые поставляли вспомогательное оборудование для кинопоказов по всему Союзу.

Конвейер для фильмов

Сейчас Курский кинофонд - это «мозговой центр», который распространяет фильмы по районам области.

Старые картины 60 - 70-х годов закупали на постоянной основе, так как не было института авторского права. Когда ситуация изменилась, и авторы захотели зарабатывать деньги на своих произведениях, стали продавать права на показ на ограниченное количество времени. Как правило, на год или два.

Это все кино Фото: Даниил НАЙХИН

Фильмы, которые стоят в металлических боксах, подготовлены для отправки на киноустановки. Процесс автоматизирован - в стене открывается окошко, к которому подъезжает машина, банка с фильмом едет на конвейере до него, грузится на машину и отправляется в кинотеатр. Отработав в кинотеатре, пленка возвращается в кинофонд и распаковывается. Но прежде, чем вернуться на свое место на стеллаже, она должна быть проверена и отреставрирована.

Обычный скотч как первая помощь в реставрации

- Обнаружить дефекты пленки можно на фильмопроверочном столе. Принцип работы – приехал фильм, надо его проверить. Пленка может порваться, могут появиться полосы, и чтобы понять ее состояние, накладывают одну бобину на другую. Две педальки – газ-тормоз - перематывают фильм и проверяют его состояние, есть ли разрыв перфорации, есть ли полосы по сюжету и к какой категории фильм отнести в дальнейшем. Бывает, что приходит порванная пленка. Исправляется это легко – раньше для этого использовали клей на основе ацетона, сейчас – обычный скотч. Прежде чем совместить кадры, пленку нужно аккуратно обрезать. В одной секунде – 24 кадра, но если один вырезать, это будет зрителю незаметно. Склеивают, а затем прижимают прессом, который ножом также удаляет лишний скотч, - поясняет Александр Страхов.

В одной секунде – 24 кадра, если один вырезать, это будет зрителю незаметно Фото: Даниил НАЙХИН

Еще один девайс – реставрационная машина. Бывает, что пленка покрывается мелкими трещинами. Восстановить ее можно с помощью этой установки. Берется три ванны, в первую наливается вода, во вторую – мыльный раствор, в третью – снова вода. От этих емкостей идут трубочки. Вначале пленка смачивается водой, затем моется мыльным раствором, потом – смывается мыло. Затем, при необходимости, ее можно отглянцевать. Далее пленка полируется на полировочном барабане, а затем попадает в сушильный шкаф. И в отреставрированном виде возвращается на приемную бобину.

Взрыв! И брызги стекла во все стороны!

-Если говорить о конструкции кинопроектора, то это подающая бобина, фильмопротяжный трап, то есть ролики, каретки, схема, по которой пленка заряжается. В фильмовом канале бьет источник света, пленка проходит, отсвечивает, и через линзу мы видим изображение на экране. Далее – звуковой блок, через который проходит пленка и считывается лампой оптическая фонограмма, и мы слышим звук в динамиках. Далее — ролик, каретка и приемная бобина, - продолжает свой рассказ Александр Александрович.

Самая большая часть кинопроектора – это фонарь, внутри которого стоит маленькая ксеноновая лампа. Если благородный газ под давлением закачать в колбу, то он начинает светиться. Так работает неоновая реклама. Чем больше закачано в этой колбе, тем ярче свет. В холодном состоянии закачано шесть атмосфер. Но если мы включаем проекцию, и лампа нагревается, давление увеличивается до 30 атмосфер - лампа становится взрывоопасной.

Такой кинопроектор может быть взрывоопасен Фото: Даниил НАЙХИН

Такие кинопроекторы взрываются довольно часто! Взрыв ощутимый, брызги стекла – во все стороны. Чтобы защитить аппаратуру и киномеханика, фонарь изготавливаются большого размера и из прочного металла.

Еще больше киносекретов можно узнать, посетив Курский областной киновидеофонд.