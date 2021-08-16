Курск — третья столица российского кинематографа

В киновидеофонде на Зеленой хранятся километры кино Фото: Даниил НАЙХИН

Сейчас в Курской области активно стараются развивать локальный туризм. Идет разработка туристических маршрутов, поиск достопримечательностей и их развитие. К сожалению, одна из точек, которая могла бы стать настоящим «местом притяжения» для туристов разных возрастов, пока остается незамеченной, — это Курский областной киновидеофонд.

Это своеобразный архив киноматериалов и музей кинематографа. Здесь хранятся не только современные фильмы, но и очень старые кинопленки. Среди них есть исторические, уникальные материалы.

Мы решили «наведаться в гости» в Курский кинофонд и попросили организовать небольшую экскурсию по его архивам. Ее любезно согласился провести один из сотрудников учреждения — звукорежиссер Александр Страхов.

Как кинематограф добрался до Курска

Для начала – небольшой экскурс в историю «важнейшего из искусств».

Те самые братья Люмьеры Фото: Даниил НАЙХИН

- У отца всем известных братьев Люмьер была фабрика по производству фотоаппаратов и фотопленки. А в то время, во второй половине 19 века, пришла мода на аттракцион движущегося изображения – на диск прорисовывалась лошадка, и создавалась иллюзия ее движения. Люмьеры задумались, почему бы не использовать для такого аттракциона фотопленку. Они очень долго экспериментировали и к концу 19 века решили, что для того, чтобы глаз не воспринимал смену кадров, их должно быть 24 в секунду. И пленка должна двигаться не плавно, а прерывисто, - рассказывает Александр Страхов.

Люмьеры изобрели аппарат синематограф, который снимал и показывал киноролики. Были сняты «Прибытие поезда», «Выход рабочих с фабрики», «Облитый поливальщик» и несколько других. Когда это изобретение достигло некоего технологического совершенства, они решили представить его публике. И вот, 27 декабря 1895 года, в Париже на бульваре Капуцинов в «Гранд-кафе» состоялся первый в мире кинопоказ. Может быть, это изобретение так и осталось бы незамеченным, если бы один журналист не разослал эту новость по всему миру. И во всех странах начался ажиотаж – люди захотели увидеть «движущуюся фотографию». И так как у братьев Люмьер отец был предпринимателем, он понял, что на этом можно заработать. Была организована фирма, которой дали эти пленки и синематограф, а братья поехали по всему миру и стали показывать кино.

В 1896 году показ состоялся в Петербурге, в том же году – в Нижнем Новгороде на ярмарке. А в следующем, 1897-м, – в Курске. То есть Курск можно считать третьим городом в России, где прошли первые кинопоказы.

Под первый кинотеатр перестроили лошадиный манеж

Так выглядел кинотеатр имени Щепкина, когда был еще манежем Фото: Даниил НАЙХИН

Здание нынешнего кинотеатра имени Щепкина было построено в начале 19 века. Изначально это было помещение манежа – место для конных прогулок. Четыре стены с крышей и внутри ничего. Только загоны для лошадей. Люди приходили, брали лошадь в аренду и катались. В середине 19 века мода на лошадиные заезды ушла. Власти города думали, что делать со зданием. Было принято решение, передать его городскому театру. Появились театр, сцена. Здесь выступали великие актеры, в том числе Михаил Щепкин. А в 1897 году состоялся первый для Курской области кинопоказ. В 1901 году произошла глобальная реконструкция здания, в результате которой его перестроили. Оно стало более вычурным.

Один из первых курских кинотеатров – «Молот» - активно работал в 20-30-е годы 20 века, после революции. Он располагался по нынешнему адресу «Красная площадь, 6», это здание нынешней «шестерки».

В Знаменском соборе в годы советской власти располагался кинотеатр «Октябрь». Он был довольно «крутым» для Курска - два зала, своя библиотека, два кафе, свой оркестр. Зрители сюда приходили задолго до киносеанса – покушать пирожное, музыку послушать, книжку почитать. А в кассах почти всегда была очередь за билетами. Это был культурный центр своего времени.

Еще два кинотеатра – «Комсомолец» и «Смена» - располагались рядом друг с другом. Только «Комсомолец – на улице Ленина, а «Смена» - за углом на улице Кирова. Но когда в 70- е годы шла реконструкция улицы Ленина, эти два кинотеатра снесли.

Самые популярные курские кинотеатры 20 века Фото: Даниил НАЙХИН

Сокровищница кино

Сегодня в кинофонде хранятся не только пленки с фильмами, которые крутили в этих кинотеатрах, но и киноустановки, с помощью которых изображение транслировали на экран.

Впрочем, раньше это место называлось «контора по прокату фильмов». Удивительно, но кинопрокат был открыт в 1943 году, через два месяца после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Что еще раз говорит о важности киноискусства в целом.

Сейчас здесь хранятся фильмы на различных видах носителей – это и жесткие диски, и DVD, и пленочный фонд.

Здание курской конторы кинопроката было построено по проекту фильмобазы в 1974 году. Оно расположено на улице Зеленой в Курске, в неком удалении от центра.

- Это было сделано специально, так как кинопрокат тогда считался просто складом, где хранились фильмокопии. Их всегда строили в промзонах. Сейчас активно занимается также и творческой деятельностью – проводит фестивали, киноквартирники, различные мероприятия. Тогда система была построена просто на прокате фильмокопий, - поясняет Александр Страхов.- Просмотровый зал был предназначен для того, чтобы редактор по репертуару ознкомился с новым фильмом, который пришел. И потом сделал пресс-релиз – о чем картина, и на какую аудиторию рассчитана. До этого кинопрокат долгое время располагался на улице Советской, 93. В этом здании сейчас находится областной Дом народного творчества.

Картина, снятая по заказу генерала Руцкого, и самый старый фильм 1928 года

В киновидеофонде до сих пор можно посмотреть кино на пленке Фото: Даниил НАЙХИН

- Александр Александрович, а есть ли у вас какие-нибудь курские кинохроники?

- Есть документальный фильм про строительство Курской АЭС 70-х годов. Пара-тройка журналов, посвященных Курской Битве. Есть журнал «Время и люди» 1993 года о Курском драмтеатре. Ну, и например, фильм «Соловьиный край России» времен губернатора Александра Руцкого. Он вызывал тогда съемочную группу из Москвы. Снимали по всей Курской области. Показаны предприятия региона, город, трамваи, которые ходят еще по улице Дзержинского, все реалии 90-х, служба в храмах. История этого фильма такова – было сделано всего два-три экземпляра. Один был передан в Кинофонд, тут его списали. А один на долгое время находился в Доме Советов. И где-то в 2016-2017 году во время ревизии нашли вот эти банки с фильмом, снятым по личному заказу тогдашнего губернатора Александра Руцкого. Там было шесть частей, и нам отдали. Мы его оцифровали. Поностальгировать по 90-м вполне себе картина.

- А есть в кинофонде уникальные материалы, которые, возможно, считались даже утерянными?

-На пленке сохранился фильм «Праздник печеной картошки» 1976 года, основанный на реальных событиях. Его показывали на одном из наших киноквартирников. В Интернете он есть, но в ужасном качестве. Оцифрован фильм о славянской письменности, который вы нигде онлайн не найдете. А самый старый фильм в базе курского кинофонда на пленке - «Потомок Чингис-Хана» студии «Межрабпомфильм». Это черно-белая немая картина 1928 года.