Двойные возможности: Tele2 подвела промежуточные итоги работы в Курской области

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Кроме этого, представители мобильного оператора анонсировали ряд уникальных акций для телеком-рынка.

Цифровой гороскоп

Сегодня без современных цифровых сервисов невозможно обойтись и пользователям мобильных услуг, и крупнейшим диджитал-компаниям. С помощью технологий big data Tele2 проанализировала профили потребления клиентов-представителей разных знаков зодиака за первое полугодие 2021 года. Эксперты выяснили, что больше всего интернет-трафика в Курской области расходовали Близнецы. На втором месте оказались Раки, а на третьем – Овны. Услугами голосовой связи чаще всего пользовались Стрельцы, Тельцы и Рыбы.

Усиление сети

На фоне роста объема потребления интернет-трафика, который в регионе в первом полугодии 2021 года составил 16%, Tele2 продолжает развивать сетевую инфраструктуру и расширять территорию покрытия, обеспечивая курян качественными услугами мобильной связи.

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— Наши клиенты продолжают активно пользоваться высокоскоростным 4G-интернетом. В свою очередь, мы постоянно анализируем модель поведения потребителей и оперативно улучшаем сеть там, где фиксируем увеличение нагрузки, – отметил технический директор курского филиала Tele2 Юрий Кожара. — За отчетный период сетевая инфраструктура была усилена новыми объектами связи 4G/3G/2G в Дмитриеве, Железногорске и Льгове, в селах Большое Солдатское, 2-е Поныри, поселках Коренево и Пристень, а также в столице региона – Курске. Общее число базовых станций LTE в регионе увеличилось на 16%, а модернизация оборудования была проведена в 12 районах области. Кроме того, мы расширили частотный диапазон до 20 МГц, что позволило увеличить пропускную способность и повысить скорость передачи данных.

На сегодняшний день услуги качественной голосовой связи доступны 98% жителей Курской области, а высокоскоростным мобильным интернетом 4G может пользоваться 99% населения региона. Сегодня все объекты связи Tele2 оснащены технологией LTE.

Беспрецедентные предложения

Главным событием пресс-конференции стал анонс уникальной акции – удвоение количества Гб за неизменную плату. При подключении к сети оператора до 30 сентября 2021 года на тарифы «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн» новые клиенты получают двойной пакет интернет-трафика на весь период пользования, т.е. навсегда. Абоненты смогут расходовать дополнительные Гб по своему усмотрению, в том числе продавать на «Маркете» и делиться с друзьями.

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— Мы стремимся поддерживать образ жизни своих клиентов и внимательно следим за трендами, чтобы запускать именно те акции, которые понравятся нашим клиентам, – подчеркнул директор курского филиала Tele2 Сергей Чекунов. — Например, те, кто давно хотел обновить свой гаджет, могут до 30 сентября приобрести смартфон Xiaomi Redmi 9T или Xiaomi Redmi Note 10 и получить возможность пользоваться кинотарифом «Везде онлайн» шесть месяцев бесплатно.

Также при подключении к тарифу «Везде онлайн» или «Мой онлайн+» и внесении абонентской платы за три месяца до 31 октября абоненты получат красивый номер абсолютно бесплатно.

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Мобильный оператор стремится охватить интересы каждой аудитории, в том числе и самых маленьких клиентов, для которых с наступлением школьного периода особенно важно оставаться на связи с родителями.

— К началу учебного года мы запустили образовательно-развлекательный портал kids.tele2.ru для самых юных наших клиентов, – рассказал Сергей Чекунов. — Также для родителей мы подготовили услугу «Дети онлайн», которая позволит ребенку получить доступ к образовательному контенту, тысячам мультфильмов и детских фильмов от видеосервиса Wink, а также защиту от нежелательных подписок.