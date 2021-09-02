Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов открыл обновленную школу

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Глава региона Игорь Артамонов принял участие в церемонии открытия обновленной начальной школы в селе Трубетчино Добровского района. Капитальный ремонт здесь продолжался семь месяцев. Историческое здание 1914 года постройки давно требовало обновления. Рабочие заменили окна, двери, полы, системы канализации, водоснабжения и вентиляции.

Необходимые для этого средства - восемь миллионов рублей - по государственной программе капитального ремонта и благоустройства зданий образовательных организаций Министерства просвещения РФ выделили из федерального бюджета. Еще три миллиона поступили из региональной казны. На приобретение оборудования и мебели из муниципального бюджета выделили более 700 тысяч рублей. Также в здании полностью заменили электропроводку и оштукатурили стены.

Здесь будут учиться школьники начальных классов. Сегодня за парты сели 73 ученика, 18 из которых - первоклассники. «Историческое здание приобрело новое дыхание после капитального ремонта. Детишки и родители довольны. А у нас впереди - новые объекты. Завершается строительство образцовой во всех отношениях школы в селе Большой Хомутец. Два года назад дал жителям обещание, что через три года у них будет новое современное образовательное учреждение. Его построили даже раньше срока», - отметил Игорь Артамонов.

Строительство школы, рассчитанной на 264 учащихся с двумя дошкольными группами по 15 детей в каждой, началось в мае 2020 года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость объекта вместе с оборудованием составила около 400 млн рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Проектом предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир, сенсорная комната, спортивные помещения. Сдать школу планируют в ближайшее время.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.