На Мемориале памяти павших вспомнят погибших на АПРК "Курск" моряков

Некоторые вещи, поднятые с АПРК, хранятся в Курске в музее Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 августа 2000 года в Баренцевом море погиб АПРК К-141 «Курск» с экипажем в 118 человек.

Все члены экипажа подлодки удостоены посмертно орденов Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.

На мемориале памяти павших в Курске, где захоронена часть экипажа, 12 августа пройдет церемония возложения венков и цветов у памятника экипажу АПРК «Курск».

В Курске покоятся 12 членов экипажа, шестеро из них – куряне. Всего на АПРК «Курск» погибли семь курян, один из них захоронен в Подмосковье.

Дмитрий Старосельцев - матрос, специалист трюмной электромеханической боевой части. Родился 25 апреля 1980 года в Курске. 18 ноября 1999 года был призван на срочную службу в армию. Попал служить на корабль, носящий имя родного города.

«Каким был Димка? Он был замечательным! Заботливый внук, ласковый сын, младший брат, верный товарищ, веселый сосед, мальчик, шагнувший в бессмертие вместе со своими товарищами»,- из воспоминаний о Диме.

Владимир Хивук - мичман, техник группы автоматики дивизиона живучести. Родился 19 сентября 1974 года в селе Белице Курской области. 15 ноября 1992 года призван на службу, которую проходил на Северном флоте. Успешно окончил школу техников. «Он очень любил жизнь и море, ради которых не побоялся встретить смерть», - из воспоминаний мамы, Нины Николаевны.

Алексей Некрасов - матрос, турбинист электромеханической боевой части. Родился 9 августа 1981 года в селе Погожее Курской области. Окончив школу, пошел учиться в ПТУ-37 по специальности «слесарь-ремонтник». 18 ноября 1999 года был призван для прохождения срочной службы. Успешно прошёл обучение в учебном центре города Обнинска и получил назначение на АПРК «Курск».

Виктор Кузнецов - мичман, техник-турбинист электромеханической боевой части. Родился 29 декабря 1972 года в Курске. 14 апреля 1995 года был призван для прохождения срочной службы, в 1996 - окончил школу мичманов и техников. Виктор был одним из первых курян, попавших служить на подводную лодку, носящую имя родного города.

Роман Кубиков - матрос, турбинист электромеханической боевой части. Родился 25 декабря 1978 года в деревне 1-ой Семеновке Щигровского района Курской области. 12 мая 1999 года был призван в армию. Служить попал на АПРК «Курск». 11 августа 2000 года мама получила письмо, в котором сын написал, что корабль готовится участвовать в параде. На следующий день Роман погиб. До окончания службы оставалось восемь месяцев.

Юрий Анненков - старшина 2-й статьи, механик группы старта ракетной боевой части. Родился 20 октября 1979 года в деревне Подазовка Курской области. 11 ноября 1997 года призван на Северный флот в Видяево на АПРК «Курск». В свободные от службы минуты писал стихи.

Олег Евдокимов - кок. Родился 4 апреля 1980 года в Курске. С детства Олег мечтал служить на флоте. Мечта сбылась 12 мая 1999 года, когда он был призван для прохождения срочной службы в ВМФ. Полгода проходил подготовку в учебном центре. «Улыбающийся парень с открытым и добрым лицом», - таким Олег остался в памяти всех знавших его людей.