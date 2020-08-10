Трагедия "Курска": "На момент гибели Дима оказался в четвертом отсеке, а его товарищ Алексей Некрасов - в девятом"

Дмитрий Старосельцев и Алексей Некрасов похоронены рядом Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря, в 175 км от Североморска затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск». Все члены экипажа подлодки удостоены посмертно орденов Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.

Заглушив реактор в тяжелейших условиях аварийной ситуации, подводники, многие из которых были призывниками-срочниками, погибли на боевом посту.

12 моряков АПРК покоятся в Курске

После трагедии в Курск переселились семьи некоторых подводников из других регионов. А на мемориале памяти павших сейчас покоятся 12 моряков атомохода, среди которых не только куряне, но и ребята из других регионов:

- старшина 2 статьи Анненков Юрий Анатольевич

- старшина 2 статьи Аникиев Роман Владимирович

- старший мичман Кузнецов Виктор Викторович

- матрос Кубиков Роман Владимирович

- матрос Старосельцев Дмитрий Вячеславович

- матрос Евдокимов Олег Владимирович

- старший мичман Цимбал Иван Иванович

- старший мичман Калинин Сергей Алексеевич

- старший мичман Кичкирук Василий Васильевич

- старший матрос Миртов Дмитрий Сергеевич

- матрос Некрасов Алексей Николаевич

- старший лейтенант Узкий Сергей Васильевич

За трагедий подводников наблюдал весь мир - сейсмограммы взрыва на "Курске", переданные Норвегией Фото: Светлана ВОЛКОВА

Шестеро из них – куряне. Всего на АПРК «Курск» погибли семеро курян, один захоронен в Подмосковье.

Один из погибших - курянин Олег Евдокимов - служил на АПРК коком.

Он родился 4 апреля 1980 года в Курске. В первый класс пошел в школу № 50, потом учился в школе № 45. В 1994 году поступил в ПТУ №22 по специальности токарь-фрезеровщик и электрогазосварщик, которое окончил в 1999 году.

С детства Олега мечтал служить на флоте. Мечта сбылась 12 мая 1999 года, когда его призвали для прохождения срочной службы в ВМФ. Полгода проходил подготовку в учебном центре.

Специалист третьего класса, постоянно работал над повышением своего профессионального мастерства. Неоднократно поощрялся командованием корабля.

Военный ремень Олега Евдокимова, поднятый со дна Баренцева моря, - сегодня один из экспонатов музея Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Улыбающийся парень с открытым и добрым лицом», - таким Олег остался в памяти всех знавших его людей.

Служить на подлодке считалось удачей

Еще один матрос АПРК - 20-летний Дима Старосельцев - прослужил на флоте меньше двух месяцев.

Дмитрий ушел в армию в 1999 году. В разгаре была вторая чеченская кампания. Мама Валентина Сергеевна боялась, что сына пошлют на Кавказ. Поэтому шанс попасть на службу на АПРК казался большой удачей.

- Я знала почти половину офицеров и мичманов с подлодки. Мы с ними познакомились, когда отдыхали с Димой в местном санатории имени Черняховского. Помню, взяла путевку на 12 дней и там мы встретились с ребятами из экипажа - Кузнецовым Виктором, Женей Горбуновым и другими, - рассказывала Валентина Старосельцева "КП".рассказывала Валентина Старосельцева "КП".

Валентина Сергеевна решила поинтересоваться у новых знакомых:

- Дима будет призываться после техникума, как попасть на подлодку?

Попасть на службу на АПРК было непросто – там требовались матросы со специально-техническим образованием. Но Диме ответили: «Приходи, нам нужны грамотные ребята».

Между тем, у Старосельцева был выбор. Спортсмен-лыжник, выступал за Курскую область, за техникум, и военком его отговаривал: «Дим, давай в «кремлевку» тебя отправим. Почему ты идешь на лодку?» Родители тоже понимали, что это и тяжело, и ответственно, и опасно. Но после знакомства с офицерами с «Курска» решение было принято окончательно. Тем более, что до этого на АПРК служил одноклассник Старосельцева. Парень очень остался доволен службой – отношение к матросам прекрасное, никакой дедовщины, писал он домой.

- Только офицеры сказали, пусть побольше возьмет варежек, и вы ему присылайте. Я говорю: «Для чего?» «Снег очищать с лодки». Еще один говорил: «У меня растет сын, и мысли другой нет, только на «Курск» служить!». Моряки, летчики – это фанаты, они себя полностью отдают этому делу, у них служба на первом месте, - вспоминала мать матроса.

Женщина прекрасно помнит, когда сын уходил служить. 19 ноября 1999 года. Снег, морозно. Повестка пришла, но дату все время сдвигали:

- Утром Дима пошел в военкомат. Думали, что его уже не отпустят, покушать туда ему отнесли. Но он день там пробыл, вечером пришел домой, поужинали. Он лег на диван и говорит: «Мам, я устал, я хочу поспать». Отвернулся к стенке, чувствую, что сам не свой.

Крестик, авторучка, 10 рублей денег и военный билет

Так получилось, что на призывном пункте он познакомился с курянином Алексеем Некрасовым, который тоже оказался на АПРК. Дружба с тех пор связала их крепко-накрепко. Хотя Дима и Леша познакомились только на призывном пункте, они были очень похожи друг на друга, как будто их воспитывала одна мама. В учебке они тоже были вместе в Северодвинске. Товарищи как будто друг друга дополняли.

- Мой сын должен был быть в пятом отсеке, обслуживать реактор. Как он мне говорил: «Я может быть там, мама, нахватаюсь «зайчиков», имея ввиду дозу радиации. На момент гибели АПРК Дима оказался в четвертом отсеке, а его товарищ Алексей Некрасов - в девятом. Лешке чуть побольше пришлось пострадать, Диме поменьше.

Мама матроса рассказывает, что Дима очень серьезно относился к православию, любил ходить в храм. И родители удивлялись, откуда это. В шесть лет мальчик пришел с мамой впервые на пасхальную всенощную. С тех пор это продолжалось, Дима с удовольствием посещал в храм и обязательно носил крестик. Валентина Сергеевна еще в детстве купила сыну хороший серебряный крестик на цепочке для дома. А в армию приобрели в церкви попроще, обычный, на веревочке.

- После того, как я опознала тело сына и здесь в Курске мы их уже захоронили, мне отдали все, что было у него в кармане - вот этот самый крестик, авторучку, 10 рублей денег, военный билет. Все эти вещи, которые были с ним на подлодке, в конверте в военкомате мне и передали, - вспоминает женщина.

В музей железнодорожного техникума, в котором учился Дмитрий, мама передала военный билет сына. Туда же отдала и его железнодорожную форму, фотографии.