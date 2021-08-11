Житель Курска выстрелил в живот ребенку, который приблизился к его авто

Парковки во дворах стали опасны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Шокирующий случай произошел в Курске на улице Энергетиков 10 августа около половины десятого вечера. Пьяный 39-летний мужчина из окна своей квартиры увидел, что дети приблизились к его автомобилю, припаркованному во дворе многоэтажки.

Автолюбитель вышел из себя, и решил "проучить" малышню. Он взял пневматическую винтовку, и стал палить по детям, игравшим у его авто, из окна своей квартиры, что на четвертом этаже дома.

Пьяный стрелок попал в живот 12-летнему ребенку, который стоял у его авто.

Как сообщили в СК, ребенок получил непроникающее ранение живота.

Взрослые вызвали полицию и скорую на место ЧП.

- Полицейские доставили нарушителя в отдел. В его квартире изъяли целый арсенал оружия: пневматическое ружье с патронами, винтовку с оптическим прицелом, пистолет и охотничьи ножи, - рассказали в УМВД региона. - Проводится проверка на предмет законности хранения оружия. Также в квартире курянина нашли сверток с веществом растительного происхождения.

Сейчас этим делом занимается Следственный Комитет.

- Сеймским межрайонным следственным отделом проводится проверка. Пневматическая винтовка изъята, - рассказали в СК. - В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение, возбуждать ли уголовное дело.

Это не первый подобный случай в Курске, когда любители парковать авто в неположенном месте, защищают свое имущество с помощью оружия.

Так, два года назад, вечером 23 июня 2019 года у дома №3 по улице Ламоновской Курска мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. Чтобы "напугать" детей, автовладелец приставил 11-летнему мальчику пистолет к животу, а затем убрал его и выстрелил в воздух. Как оказалось, мужчина был сотрудником полиции.

Травматический пистолет у него тогда тоже изъяли. К счастью, два года назад обошлось без жертв и пострадавших.

Когда дело дошло до суда, то на тот момент уже экс-полицейскому (его разжаловали из "органов" после ЧП) за хулиганство дали полтора года исправработ. Дело по части угрозы убийством закрыли "в связи с истечением срока давности". Кстати, приговор этот вынесли в августе этого года, буквально за несколько дней до нового ЧП. Но на сей раз раз ребенок уже получил ранение.

К слову, борьба с незаконными парковками во дворах в Курской области идет, но очень вяло. В мэрии сообщили, что рейды проводятся еженедельно, но штрафуют лишь единицы любителей парковать машины под окнами многоэтажек.