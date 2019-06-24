В Курске полицейский угрожал пистолетом детям

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-24T12:25:13+03:00

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23 июня примерно в девять часов у дома №3 по улице Ламоновской Курска мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел выстрелил из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции, сообщили в СУ СК по Курской области.

По данному факту Сеймским межрайонным следственным отделом незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки. Травматический пистолет изъят, сообщили в ведомстве.

В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU