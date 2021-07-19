Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в форсайт-сессии

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Она прошла в областном центре при поддержке органов власти. Площадку посетил руководитель региона Игорь Артамонов.

«Форсайт – правильный и своевременный формат. Здесь мы с вами не только ставим масштабные цели по развитию города, но и сразу же ищем пути решения. Особенно важно, что все инициативы исходят от горожан, чьё мнение для нас определяющее», – сказал Игорь Артамонов, приветствуя участников.

Сто человек – общественники, инициативные липчане, сотрудники государственных организаций – разделились на команды и работали над решением актуальных городских вопросов, в число которых вошли экология, реновация, молодёжная среда, благоустройство дворов и развитие сферы ЖКХ. Темы были отобраны на основе аналитики обращений граждан на портал «Развиваем Липецкую область вместе!», в инстаграм главы региона и мэра Липецка, а также в ЕДС.

Руководитель области познакомился с проектами и обсудил с участниками реализацию предложенных ими идей. Игорь Артамонов поддержал инициативу одной из команд по внедрению цифровых решений в сфере ЖКХ для налаживания эффективной коммуникации между жителями и управляющими компаниями. В частности, было предложено создавать чаты с УК для каждого дома, а актуальную информацию размещать на платёжных документах в виде QR-кодов.

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«Жители должны знать, сколько и за что они платят. И обязательно должны получать обратную связь от управляющих компаний. Подробно изучим ваши предложения и начнём внедрять», – отметил глава региона.

Обсуждая развитие молодёжной среды, руководитель области подчеркнул, что молодое поколение необходимо активнее подключать к участию в общественной жизни. Работающая над этим вопросом команда, предложила создать единую молодёжную информационную платформу и организовать в городе новые зоны притяжения. «Мы уже работаем над этим. В этом году сдаём два общественных пространства для молодёжи. Хотим поддерживать неформальных людей, со смелыми идеями, у которых есть свой взгляд и своё видение современного города», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Подводя итог встречи, глава региона отметил, что такой формат взаимодействия с жителями будет поддерживаться и в дальнейшем. «Для нас важен открытый диалог и важно мнение каждого, в том числе и тех, кто не совсем доволен нашей работой. Мы готовы обсуждать любые вопросы и ждём конструктивных предложений. На следующую форсайт-сессию обязательно пригласим липчан, которые критикуют власть», – заявил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.