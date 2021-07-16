В Курске напали на штаб партии «Новые люди»

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Неизвестные лица разбили камнями внешнее окно на крыльце и внутренний стеклопакет в помещении офиса. Обычно на улице около штаба партии всегда много людей – сейчас в разгаре кампания по сбору подписей для участия в выборах в Курскую областную Думу.

К штабу постоянно подходят волонтеры со всех концов города. Но именно в этот момент снаружи не было никого: злоумышленники дождались, пока все зайдут в здание. В офисе в этот момент находилось около 40 активистов партии. Одну из девушек легко ранило в руку отлетевшим осколком стекла, когда камень влетел в окно. Активисты сразу выбежали на улицу и заметили, как неизвестный подбегает к черной BMW на противоположной стороне улицы. Машина стремительно удалилась. Незамедлительно вызвали полицию, был составлен протокол. Ведется расследование.

Глава Курского отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев предполагает, что нападение может быть связано с предстоящим успешным завершением подписной кампании. Кому-то может быть невыгодно, что данная партия в ближайшие дни сдаст нужное количество подписей в избирком.

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