Воронежская облдума согласовала увеличение доходной части бюджета региона почти на 8 млрд рублей

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Корректировка связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами и внутри них.

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– В результате изменений доходы областного бюджета в 2021 году в целом увеличиваются на 7,7 млрд рублей и составляют более 139,8 млрд рублей. Расходы в целом увеличиваются на аналогичную сумму и составляют почти 150,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета остается без изменений, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Что касается доходной части, то увеличение здесь произошло, в том числе, за счет роста собственных налоговых и неналоговых доходов региона – на 4,3 млрд рублей. Был уточнен, в частности, налог на прибыль организаций - на 1,6 млрд рублей, НДФЛ – на 484 млн рублей и ряд других поступлений.

Также доходы увеличиваются на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета – более чем на 3,3 млрд рублей. Это, в том числе субсидии для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет на сумму почти 593 млн рублей и субсидии на обеспечение комплексного развития сельской территории на сумму 182 млн рублей. Кроме того, в регион поступили трансферты на поддержку отдельных подотраслей пищевой промышленности за счет средств резервного фонда Правительства РФ в объеме 2,1 млрд рублей. Более 609 млн из резервного фонда будет направлено на финансовое обеспечение медорганизаций для борьбы с пандемией и еще 65,5 млн – на закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. На реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше поступило из федерального бюджета еще около 11 млн рублей.

– Необходимые изменения, в соответствии с отраслевой принадлежностью, вносятся и в расходную часть областного бюджета, – подчеркнул спикер регионального парламента Владимир Нетёсов.