Важный импульс для движения вперед в новых условиях

За годы проведения ярмарки заключены 125 соглашений о сотрудничестве, в том числе документы о партнерстве с Белоруссией, Абхазией, Сербией, Молдовой, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Германией

Курская Коренская ярмарка имеет свою богатую историю и некогда считалась «южными торговыми воротами России». Сегодня это открытая площадка для диалога власти и бизнеса, укрепления международного и регионального экономического сотрудничества.

Именно здесь берут начало многие совместные деловые проекты - подписываются инвестиционные соглашения, протоколы о побратимских связях, договоры о сотрудничестве в различных отраслях экономики. За годы проведения ярмарки заключены 125 соглашений о сотрудничестве, в том числе документы о партнерстве с Белоруссией, Абхазией, Сербией, Молдовой, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Германией.

10 государств, 30 регионов, 600 компаний

В этом году география гостей и участников охватила десять государств СНГ, Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, а также около 30 регионов России. Всего в Коренской ярмарке приняли участие более 600 компаний.

В этот раз Курская Коренская ярмарка прошла в особом формате, прежде всего из-за коронавирусных ограничений. Были предприняты особые меры безопасности - для участия необходимо было предъявить сертификат о вакцинации от ковид или же ПЦР-тест, а за главным выставочным павильоном расположилась зона здоровья, где установили мобильный пункт вакцинации. Любой желающий мог сделать прививку от ковид прямо на ярмарке.

Также в зоне здоровья работал передвижной цифровой флюорограф. Чтобы пройти исследование, достаточно было предоставить паспорт. Результат выдавали сразу.

Почему юбилейную ярмарку решили все же провести в очном формате, пояснил губернатор региона Роман Старвойт:

- Была проведена большая подготовительная работа. Взвесив все, мы все-таки решили провести ярмарку в ограниченном формате, попытаться максимально обезопасить здоровье участников. Но даже в этом формате мы получили положительный эффект. Мы видим, что можно было бы исправить по комфорту, по безопасности. Это тоже важно.

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Главная тема - промышленный туризм

Пожалуй, ключевым мероприятием юбилейной Курской Коренской ярмарки стал Всероссийский Форум по развитию промышленного туризма.

Интерес к внутреннему туризму сегодня велик. Курская область вошла в число пилотных регионов по развитию промтуризма, заключив соглашение с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Пока развивать промтуризм планируется на пяти пилотных предприятиях, в числе которых гиганты местной индустрии - Михайловский ГОК и Курская атомная станция. В перспективе туристические маршруты будут включать и небольшие ремесленные мас-терские.

На Форуме озвучены планы по созданию и развитию инфраструктуры, подготовке кадров, продвижению региональных брендов.

- Промышленный туризм - это эффективный механизм позиционирования предприя- тий как конкурентоспособных. А еще это инструмент продвижения товаров, способ профориентации и снижения оттока молодежи из регионов, - отметил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

Подписаны соглашения в разных сферах экономики

Деловую программу ярмарки продолжили встречи губернатора с руководителями делегаций регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, посольств и торговых представительств.

Так, Курская область укрепила торгово-экономическое, социальное и культурное сотрудничество с белгородским регионом. Губернатор Роман Старовойт назвал это «историческим событием»:

- Белгородская и Курская области имеют целые пакеты соглашений с другими субъектами, но сегодня впервые подписано соглашение между нашими регионами. Мы соседи, у нас действуют крупные холдинги, строительные компании работают на двух рынках. Это соглашение не только по взаимодействию, мы также готовы на крупных форумах выступать на одном стенде, чтобы совместно продвигать экономику наших регионов.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в планах - наладить на постоянной основе ярмарки для продажи продукции курских фермеров в белгородском регионе.

В рамках Коренской ярмарки прошла также встреча Романа Старовойта с владельцем и основателем ГК «Нева Милк» Альбертом Суфияровым. Под управлением компании находится сыродельный завод в Рыльском районе. Компания собирается вложить в его модернизацию 350 млн рублей до конца этого года. Подписан протокол о намерении о сотрудничестве.

Также достигнут ряд договоренностей с компаниями и организациями региона. Так, заключен договор между администрацией Курской области, компанией «Инстеп» и МУП «Курскводоканал», который затронет вопрос улучшения системы холодного водоснабжения в новых районах.

Соглашение с вузами и предприятиями региона оговаривает создание учебного, научно-технологического консорциума и совместное участие в Программе стратегического академического лидерства Минобрнауки России.

Соглашение о сотрудничестве Торгово-промышленной палаты и Россельхозбанка нацелено на развитие благоприятной предпринимательской среды в регионе. А решение задач по разработке проекта «Умное освещение» для системы «Умный город» прописано в соглашении между ООО «ТЕХНОПОСТ» и ООО «Курский завод светодиод».

В рамках Коренской ярмарки развернулась и традиционная выставка сельскохозяйственной техники. В экспозиции было представлено более 200 единиц различных сельхозмашин от отечественных и зарубежных производителей. Тут же прошла демонстрация работоспособности техники.

Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел выставочные площадки зарубежных гостей, регионов-партнеров по линии заключенных соглашений и высших учебных заведений области. Инвестиционный потенциал региона представили Курск, Курчатов, Железногорск, а также 28 райо- нов области.

Культурный колорит России

И, конечно же, помимо важных деловых встреч и бойкой торговли, как всегда, ярмарка предложила колоритную культурную программу. Так, на сцене «У святых ворот» развернулось выступление участников Всероссийского фестиваля казачьей культуры «Православная Россия», которое собрало коллективы из Курской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Астраханской и Волгоградской областей, Ставропольского края и Краснодарского края.

А на главной сцене ярмарки - Межрегиональный фестиваль карагодной пляски «Тимоня-fest». Открылся он выступлением известной фолк-группы «Отава-Е».

На «Мастеровом проспекте» можно было посмотреть экспозицию народных промыслов и ремесел. Это и гончарная посуда, и изделия ручного ткачества, и вышивка, и резьба, роспись по дереву, а также традиционные тряпичные куклы. Образцы своих народных костюмов представили Курская, Белгородская, Воронежская области и север России.

- При организации ярмарки мы постарались сделать ее удобной площадкой для представления продукции предприятий как Курской области, так и наших гостей, чтобы потребителю было удобно по доступным ценам приобрести продукцию. Причем речь не только о малых предприятиях, но и крупных холдингах, - отметил Роман Старовойт.

Юбилейная, ХХ Курская Коренская ярмарка дала важный импульс для развития экономики регионов России в новых экономических условиях, определила векторы движения вперед и ближайшие перспективы.

Светлана Волкова

Фото пресс-службы администрации Курской области.