Курская АЭС: экологическая ответственность - инвестиция в будущее

Госкорпорация «Росатом» является одним из ключевых участников национального проекта «Экология». Экологические факторы приобретают все большую значимость и учитываются при реализации крупных инвестиционных проектов. Ежегодный экологический отчет - это добровольное обязательство «Росатома» и дополнительная возможность показать общественности, как предприятие взаимодействует с окружающей средой.

В этот раз презентация ежегодного экологического отчета Курской АЭС впервые прошла в необычном формате - в виде велопрогулки для жителей Курчатова, экоактивистов, журналистов. На площадке парка «Теплый берег» они познакомились с объемным документом и ключевыми мониторинговыми показателями в сфере охраны окружающей среды. Маршрут продумали так, чтобы каждый участник мог лично убедиться в чистоте и безопасности окружающей среды в районе расположения атомной станции, совместив пользу для здоровья с получением важной экологической информации.

Участники велопрогулки убедились в чистоте и экологической безопасности в районе КуАЭС.

- В 2025 году на охрану окружающей среды мы направили порядка 1,2 млрд рублей - на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод, мониторинги, на охрану атмосферного воздуха, утилизацию отходов разных классов. Ежегодное увеличение инвестиций в экологию наглядно подтверждает, что параллельно с решением стратегических задач по обеспечению энергобезопасности региона на Курской АЭС неукоснительно снижается техногенная нагрузка, - отметил Александр Увакин, директор Курской АЭС.

Ключевыми статьями расходов в структуре экологического бюджета выступают защита и комплексная реабилитация земель, охрана поверхностных и подземных водных объектов, мониторинг атмосферного воздуха, модернизация систем обращения с отходами.

Технологический транзит: ВВЭР-ТОИ как зеленый манифест

Переход с энергоблоков РБМК-1000 на новейшие реакторы ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) - это не просто обновление основных фондов предприятия. Это тектонический сдвиг в самой философии безопасности атомной генерации.

Исторической вехой для отечественной атомной энергетики стал конец 2025 года: 31 декабря первый энергоблок Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ был официально синхронизирован с Единой энергосистемой России. К весне 2026 года энергоблок успешно перешел в стадию полномасштабной промышленной эксплуатации. Обладая рекордной для атомного парка «Росатома» мощностью 1255 МВт, этот блок изначально спроектирован с акцентом на принцип «нулевого влияния» на окружающую среду.

Технологические преимущества ВВЭР-ТОИ в контексте экологической безопасности базируются на двух концептуальных решениях: глубоко эшелонированной защите и замкнутом технологическом цикле. В проекте реализована уникальная комбинация активных и пассивных систем безопасности, способных функционировать в автономном режиме без участия человека и источников энергоснабжения. С точки зрения экологии критически важно то, что новые блоки снижают потребление свежей технической воды из внешних природных источников за счет оптимизированной конструкции высотных испарительных градирен и замкнутых систем охлаждения.

Радиационный контроль на Курской АЭС представляет собой многоуровневую автоматизированную цифровую экосистему. Ежегодно специалисты аккредитованной лаборатории охраны окружающей среды выполняют более 8000 анализов и проб всех компонентов экосистемы: атмосферного воздуха, осадков, почвы, донных отложений, подземных и поверхностных вод, а также объектов местной флоры и фауны.

Только в 2025году Курской АЭС было направлено порядка 1.2 млрд. рублей на охрану окружающей среды.

Открытость и экологическая прозрачность

Одним из наиболее наглядных и понятных широкой общественности индикаторов экологического благополучия Курской АЭС является состояние ее технологического водоема-охладителя на реке Сейм. Курская АЭС ежегодно выпускает тонны подращенной молоди ценных видов рыб - белого амура и толстолобика. Эти виды являются естественными природными мелиораторами, активно питающимися высшей водной растительностью и поддерживающими прозрачность и чистоту воды.

В водоеме успешно прижились, адаптировались и самостоятельно воспроизводятся такие довольно экзотические и чувствительные к качеству среды организмы, как пресноводные креветки. К слову, они крайне восприимчивы к малейшему химическому загрязнению. А их устойчивый рост популяции служит, пожалуй, лучшим независимым доказательством чистоты курской водной системы.

Для участников велопрогулки путешествие было интересным и познавательным. Такая открытость кардинально меняет восприятие сложного ядерного объекта: атомная станция перестает восприниматься как изолированный объект.

И презентованный экологический отчет подтвердил, что радиационный фон в районе расположения станции находится на уровне естественных многолетних значений. Никакого негативного влияния на экосистему Черноземья не зафиксировано.

- Все показатели работы энергоблоков находятся в пределах строгих нормативов на протяжении 50 лет работы. Многолетний мониторинг фиксирует стабильную и благополучную экологическую обстановку в районе расположения станции, - подытожил Александр Увакин.

С заботой о людях

На промышленной площадке Курской АЭС введены в эксплуатацию новые современные рабочие пространства для 200 специалистов. Новое пространство позволило решить вопрос с размещением специалистов, численность которых растет вместе с развитием атомной станции и сооружением новых энергоблоков.

Торжественное открытие новых офисных помещений для персонала станции.

- Реализация проекта позволила вдохнуть новую жизнь в бывшие производственные помещения, которые долгое время не использовались. Это очень важно для Курской атомной станции. Как подчеркивает генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, главная ценность для нас - люди, - с гордостью говорит директор Курской АЭС. - Именно благодаря профессионализму наших специалистов мы надежно эксплуатируем действующие энергоблоки, строим новые мощности, проводим модернизацию и постоянно повышаем уровень безопасности. Важно, чтобы человек работал в условиях, где ничто не отвлекает от решения производственных задач. Комфортное рабочее пространство помогает сосредоточиться, сохранить работоспособность и чувствовать себя уверенно. Сегодня наше предприятие не только реализует масштабные производственные проекты, но и последовательно формирует безопасную среду для своих сотрудников.

Светлые кабинеты, современное оснащение, эргономическая организация рабочих мест и соблюдение всех требований охраны труда. На территории модернизированных помещений также расположен новый центр выдачи средств индивидуальной защиты, так называемый салон-магазин СИЗ. Теперь атомщики смогут получать необходимые средства защиты централизованно - в одном месте, подбирать подходящий размер в оборудованных примерочных и значительно быстрее оформлять получение СИЗ.

Современные комфортные рабочие места помогают специалистам сосредоточиться и сохранять работоспособность.

Открыта столовая. Новый комплекс общественного питания включает обеденный зал на 160 мест, два малых обеденных зала на 12 и 24 места, буфет на 28 посетителей. В составе новостройки - отдельный конференц-зал на 410 мест. Общая площадь обеденных залов - около 400 квадратных метров, что позволяет принимать не только работников действующего энергоблока № 7, но и строителей, возводящих новые объекты.

Инвестируя миллиарды рублей в технологии превентивной защиты, совершенствуя цифровую экосистему мониторинга и выстраивая честный диалог с обществом, курские атомщики на практике доказывают: будущее отечественной атомной индустрии неразрывно связано с абсолютной экологической ответственностью. И эта ответственность - самая надежная инвестиция в качество жизни будущих поколений.

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-kurskoy-aes/

Валентина Васильева

Фото Курской АЭС