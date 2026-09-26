Выходные в Курске: бесплатные экскурсии, ярмарки и фестиваль духовой музыки

Предстоящие выходные порадуют хорошей погодой Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные, 26 и 27 сентября 2026 года, Курск продолжает праздновать — вслед за официальным Днем города жителей и гостей ждут масштабные спортивные события, гастрономические ярмарки, рок- и эстрадные концерты, а также семейные фестивали.

Суббота, 26 сентября: день музыки и фермерских вкусов

Сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2026» развернулась сразу на четырех площадках города: Центральный рынок, площадь Комарова, площадь у ЖК «Волокно» и площадка у ТЦ «Бумеранг». Местные фермеры предложат свежие сезонные овощи, мясо, мед и молочную продукцию без посредников.

В этот же день в городе пройдет Фестиваль духовой музыки «Фанфарами славим Россию!» (6+). В Курской государственной филармонии на улице Перекальского, 1 пройдет яркий смотр духовых оркестров.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной: на сцене выступят детско-юношеские духовые оркестры и хоры. Кульминацией вечера станет специальное выступление Военного оркестра Первой армии ПВО и ПРО Воздушно-космических сил России. Музыканты подготовили программу из произведений отечественных композиторов разных эпох.

Всероссийский проект «Фанфарами славим Россию!» стартовал в мае 2026 года. Концерты уже прошли в Таганроге, Воронеже, Орле, Белгороде, Пскове и Хабаровске.

Организатор фестиваля — Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры РФ. В Курске мероприятие проходит при содействии Министерства культуры Курской области и Курской государственной филармонии.

Вход по пригласительным билетам. Получить их можно в кассах Курской государственной филармонии.

Танцевальный батл #СоловейЧемп. В Областном Дворце молодежи стартует масштабный двухдневный фестиваль современного и уличного танца (6+) с мастер-классами и индивидуальными батлами.

Воскресенье, 27 сентября: семейный отдых

Городской легкоатлетический кросс ко Дню города: Спортивные выходные продолжатся на Боевой даче. Выдача номеров стартует с 08:00, а официальный старт забегов назначен на 09:30. Приглашаются желающие разных возрастов.

Творчество в «Белом квадрате»: в арт-студии на улице Димитрова, 66 весь день будут идти семейные мастер-классы — от детского ИЗО до создания интерьерных игрушек и работы с эпоксидной смолой.

Прогулки в парке «Новая Боевка». В 11:00, 12:00 и 13:00 27 сентября, а так же в 12.00 и в 13.00 26 сентября пройдут бесплатные экскурсии по новому арт-пространству «Белый сквер». Предварительная запись не требуется.

На прогулке расскажут об истории создания парка Новая Боевка, озвучат интересные факты о новой локации. Встреча желающих попасть на экскурсию - около информационного стенда у фудкорта у кроликов. Предварительно записываться не нужно.

Новое пространство «Белый сквер» находится на территории бывшего геокупола.

Выставка работ курского медальера

«На небосклоне курском просиявшие», так называется выставка (6+) работ Геннадия Правоторова, которая открылась в Курском областном краеведческом музее.

Ко Дню города музей представляет выставку работ выдающегося российского медальера, уроженца Курска, народного художника РФ и академика Российской академии художеств Геннадия Правоторова. Экспозиция «На небосклоне курском просиявшие» посвящена знаменитым землякам, чьи образы мастер воплотил в металле.

Медальерное искусство — главное призвание Геннадия Ивановича. В его творческой копилке более 200 медалей и плакет, охватывающих темы истории, религии, космоса и спорта. Среди наиболее известных работ мастера — рельефы для колоколов храма Христа Спасителя в Москве и Успенского храма в Тобольске, а также циклы «Династия Рюриковичей», «Династия Романовых» и «Патриархи Московские и всея Руси».

Произведения художника хранятся в крупнейших собраниях страны: Государственном историческом музее, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галерее и музее-заповеднике «Остафьево», а также в частных коллекциях по всему миру.

Экспозиция работает по 18 октября и является частью основной экспозиции музея.

Вход по билету в музей.

Справки по телефонам: +7 (4712) 70-21-28, +7 (4712) 51-15-81.

КАК ПОГОДКА?

На этих выходных курян порадует хорошая погода. Ожидается умеренно теплая и преимущественно облачная погода с минимальной вероятностью осадков в дневные часы. В субботу и в воскресенье будет до + 17°C днем. Осадков не ожидается.