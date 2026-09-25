Осеннее тепло с сюрпризом: подробный прогноз погоды в Курской области на 26 и 27 сентября

На этих выходных курян ждет теплая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В последние выходные сентября жителей Курской области ожидает умеренно теплая, но изменчивая погода: в субботу обойдется без существенных осадков, а в воскресенье местами пройдут небольшие дожди. По данным специалистов ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», дневная температура в регионе будет колебаться в пределах +15°C…+20°C, что сделает эти дни вполне комфортными для прогулок. [1, 2]

Суббота, 26 сентября: идеальный день для прогулок

Первый выходной день порадует курян спокойным характером погоды благодаря отступающему южному циклону. В субботу синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями. Осадки маловероятны. Ночью столбики термометров опустятся до +4°C…+9°C. А днем воздух прогреется до +17°C…+20°C по области и до +18°C непосредственно в Курске.

В ночные и утренние часы местами по региону сгустится густой туман, поэтому водителям следует быть предельно внимательными на дорогах. Ветер будет юго-восточный, слабый, до 3–6 м/с.

Воскресенье, 27 сентября: приближение дождевого фронта

Сильных дождей в ближайшие дни не будет Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во второй половине выходных погода начнет постепенно меняться из-за приближения новых облачных полей. В этот день будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня и вечером в большинстве районов области ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ночные температуры составят +6°C…+9°C. Днем термометры покажут от +15°C до +20°C (в отдельных районах юга области до +22°C). Ветер сменит направление на восточное и северо-восточное, немного усилившись до 5–9 м/с. Атмосферное давление начнет плавно падать к вечеру воскресенья, что может повлиять на метеозависимых людей.

Геомагнитная обстановка и УФ-индекс в Курской области 26–27 сентября

Помимо классических метеорологических показателей, на самочувствие жителей региона в эти выходные будут влиять космическая погода и солнечная активность.

Геомагнитная обстановка: отголоски затяжного шторма

Конец сентября ознаменовался повышенной активностью Солнца, что напрямую отразится на магнитосфере Земли в выходные дни. Курская область окажется в зоне действия умеренных геомагнитных возмущений.

Суббота, 26 сентября: первая половина дня пройдет под знаком слабой магнитной бури уровня G1 (индекс Kp = 5). Лишь ближе к вечеру, после 18:00, геомагнитный фон начнет плавно снижаться до 4 баллов. Метеозависимые куряне в этот день могут почувствовать легкое недомогание, головную боль или быструю утомляемость.

Погода подойдет для прогулок Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воскресенье, 27 сентября: Магнитосфера продолжит стабилизироваться. Практически весь день показатель будет держаться на уровне повышенной геомагнитной активности, но уже ниже порога бури. Заметное ослабление и возвращение к полному космическому штилю (Kp = 2) ожидается только к позднему вечеру и в ночь на понедельник.

В субботу и воскресенье постарайтесь снизить физические нагрузки, соблюдайте режим сна и держите под рукой прописанные врачом препараты.

Ультрафиолетовый индекс: мягкое осеннее солнце

С приходом календарной осени угол наклона солнечных лучей изменился, поэтому опасного солнечного излучения курянам опасаться не стоит.

По данным многолетнего мониторинга, в эти дни максимальный УФ-индекс в Курской области не превысит 2–3 единиц (низкий/умеренный уровень). В субботу при переменной облачности в полуденные часы он достигнет 3 баллов, что абсолютно безопасно для кожи и не требует применения защитных SPF-кремов. В воскресенье из-за плотных облаков и подступающего дождевого фронта индекс упадет до 1–2 единиц.