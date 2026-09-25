«Росатом» готовит новый проект на Севере: Лихачев раскрыл новости

Фото Алексея Башкирова/Газета «Страна Росатом»

Госкорпорация рассматривает возможность создания под Мурманском производственных мощностей для достройки плавучих атомных энергоблоков. Глава госкорпорации Алексей Лихачев рассказал журналу «Эксперт», что предварительно стоимость такого проекта оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

«Росатом» рассматривает мощности под Мурманском

Многие годы Балтийский завод был ключевым партнером госкорпорации. На предприятии построены четыре ледокола проекта 22220 и плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Сейчас практически вся производственная программа завода связана с заказами госкорпорации, при этом объем таких заказов продолжает расти.

По словам Алексея Лихачева, речь идет прежде всего о двух направлениях:

• серийном строительстве ледоколов проекта 22220, поскольку потребность в них будет только расти;

• заказе на плавучие атомные энергоблоки, который пока не до конца осмыслен и просчитан, но уже предполагает десятки таких энергоблоков.

«Первое — серийное строительство ледоколов 22220, потому что потребность в них будет только расти. Второй — это пока нами не до конца осмысленный и не до конца посчитанный заказ на плавучие атомные энергоблоки. Одно понимаем точно: это будут десятки плавэнергоблоков. Поэтому там, где эффективно работать с партнером, мы будем работать с партнером. А там, где нужно создавать собственное производственное звено, будем его создавать. Именно по этой причине мы рассматриваем возможность создания под Мурманском мощностей для достройки плавучих атомных энергоблоков. Логика здесь сугубо практическая: рядом есть «Атомфлот», портовая инфраструктура, большой город, ничем не ограниченный выход в океан», — рассказал Алексей Лихачев.

По словам Лихачева, возможность создания мощностей под Мурманском связана с наличием «Атомфлота», портовой инфраструктуры, большого города и выхода в океан.

Почему Балтийский завод останется в судостроительном контуре

Ранее обсуждался сценарий вхождения Балтийского завода в контур госкорпорации. Однако руководство приняло решение сохранить предприятие в судостроительном контуре — в составе Объединенной судостроительной корпорации.

«Руководством было принято понятное решение, что завод должен оставаться в судостроительном контуре, в составе Объединенной судостроительной корпорации. И с этим мы согласились. При этом госкорпорация не только не сократил свое присутствие на заводе, но и продолжает за счет роста заказов обеспечивать его гармоничное и долгосрочное развитие. Для нас в судостроении важно не владение ради владения, а сроки, качество и компетентность», — отметил Алексей Лихачев.

Для госкорпорации, по словам Лихачева, важнее не владение ради владения, а сроки, качество и компетентность. При этом объемы заказов госкорпорации для завода продолжают расти.

Татьяна Юрьева