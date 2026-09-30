В результате атак ВСУ под Курском повреждены объект энергетики, дома и водонапорная башня

Утром 30 сентября по всему региону дали отбой опасности атаки БПЛА Фото: Светлана ВОЛКОВА.

За минувшие сутки, в период с 9:00 29 сентября до 9:00 30 сентября, над Курской областью сбито 88 беспилотников ВСУ различного типа. 49 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и три раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в районном центре Льгов Курской области повреждены два дома, один автомобиль.

В селе Илек Беловского района Курской области поврежден объект энергетики и частично обесточена одна улица, а также водонапорная башня и местный зерноток. Накануне ВСУ также ударили по объекту энергетики в курском приграничье.

В слободе Белой разбиты три автомобиля.

Погибших и пострадавших, к счастью, за минувшие сутки нет. Ранее КП сообщила, что под Курском пострадала женщина, которая пыталась убежать от дрона. Ее госпитализировали в Курскую областную больницу 29 сентября.

Утром 30 сентября по всей Курской области дали отбой авиационной опасности и опасности атаки беспилотников. Режим держался с 29 сентября по всему региону.

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