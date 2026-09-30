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Политика30 сентября 2026 6:33

В результате атак ВСУ под Курском повреждены объект энергетики, дома и водонапорная башня

За сутки над приграничным регионом сбили 88 БПЛА ВСУ
Светлана ВОЛКОВА
Утром 30 сентября по всему региону дали отбой опасности атаки БПЛА

Утром 30 сентября по всему региону дали отбой опасности атаки БПЛА

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

За минувшие сутки, в период с 9:00 29 сентября до 9:00 30 сентября, над Курской областью сбито 88 беспилотников ВСУ различного типа. 49 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и три раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в районном центре Льгов Курской области повреждены два дома, один автомобиль.

В селе Илек Беловского района Курской области поврежден объект энергетики и частично обесточена одна улица, а также водонапорная башня и местный зерноток. Накануне ВСУ также ударили по объекту энергетики в курском приграничье.

В слободе Белой разбиты три автомобиля.

Погибших и пострадавших, к счастью, за минувшие сутки нет. Ранее КП сообщила, что под Курском пострадала женщина, которая пыталась убежать от дрона. Ее госпитализировали в Курскую областную больницу 29 сентября.

Утром 30 сентября по всей Курской области дали отбой авиационной опасности и опасности атаки беспилотников. Режим держался с 29 сентября по всему региону.

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