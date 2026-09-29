В результате атак ВСУ под Курском повреждены дома и объект энергетики

Фото: Светлана ВОЛКОВА.
За минувшие сутки, с 9:00 28 сентября до 9:00 29 сентября, в Курской области сбито 162 беспилотника ВСУ различного типа. 111 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 32 раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщает оперштаб Курской области.
В результате атак в селе Старшее Хомутовского района Курской области повреждены остекление, фасад дома, а также объект энергетики, в селе нарушено электроснабжение.
В слободе Белой Беловского района разбит автомобиль.
В результате падения обломков в селе Машкино Конышевского района Курской области повреждены фасад, стена, кровля гаража. В селе Ястребовка Мантуровского района в трех домах разбиты забор, фасад, остекление и кровля. В селе Соколье Тимского района повреждены кровля, фасад, двери дома.
Погибших и пострадавших за минувшие сутки в регионе нет.