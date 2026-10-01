Дома у бывшего мэра Курска прошел обыск

Минувшей зимой куряне активно жаловались на неубранные тротуары Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Накануне правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении директора ООО «Благоустройство», которое занимается уборкой Курска, и иных лиц, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". У ряда фигурантов этого дела, включая бывшего главу Курска, проведены обыски, добавил Хинштейн.

По его словам, речь идет о преступных схемах, которые позволили "незаконно, за бесценок, приватизировать ООО «Благоустройство», предприятие, которое по госконтрактам занималось уборкой Курска. По этого по иску прокурора Курской области суд уже признал эти действия незаконными, все акции предприятия вернули в муниципальную собственность.

Три года назад, в 2023 году, 49 процентов компании было продано по заниженной цене фирме «Автотранссервис» .

- Это одна из трех компаний, между которыми долгие годы были разделены все контракты на уборку и содержание Курска, наряду с «семейной» фирмой бывшего главы городского собрания Курска, - пояснил Хинштейн. - Чтобы занизить стоимость активов ООО, директор «Благоустройства» распорядился искусственно увеличить кредиторскую задолженность компании не менее чем на 28,4 миллиона рублей. В состав «кредиторки» включили несуществующие расходы. В результате 49% акций ушли всего за 55,8 миллиона рублей. Хотя в том же 2023 году чистая прибыль компании составила 85 миллионов рублей, а в 2024-м — уже 98 миллионов рублей.

Глава региона добавил, что правительство Курской области намерено активно сотрудничать со следствием для наведения порядка, а также изобличения коррупционеров в приграничном регионе:

- Уже не раз отмечал, что уборкой и содержанием Курска должны заниматься не «прикормленные» коммерсанты, а только муниципальное предприятие.

Ранее КП со ссылкой на горадминистрацию Курска сообщила, что ООО "Благоустройство" закупит 300 тонн препарата «Бионорд» для обработки тротуаров этой зимой. Стоимость контракта не уточняется.