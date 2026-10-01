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НовостиЭкономика1 октября 2026 12:16

Для обработки ото льда тротуаров в Курске закупят 300 тонн «Бионорда»

Реагент «прожигает» ледяные отложения, сообщили в мэрии
Светлана ВОЛКОВА
Минувшей зимой куряне массово жаловались на гололед

Минувшей зимой куряне массово жаловались на гололед

Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В Курске для обработки тротуаров закупят 300 тонн «Бионорда».

ООО «Благоустройство» завершает подготовку к зимнему сезону в Курске. Предприятие будет отвечать за очистку городских дорог и тротуаров от снега и наледи. Для борьбы с гололедом на пешеходных зонах закупают около 300 тонн реагента «Бионорд».

Как сообщили в мэрии Курска, препарат эффективно справляется со снежно-ледяными образованиями даже при температуре до –30 °C.

- Реагент быстро плавит лед и при этом относится к минимальному классу опасности, — пояснили в ООО «Благоустройство».

Интенсивность обработки улиц будет зависеть от погоды. В периоды перепадов температур и ледяных дождей тротуары будут посыпать реагентом несколько раз в сутки.