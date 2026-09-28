В Курске начали отключать свет

Отключения запланированы в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В Курске снова начались отключения света. На этой неделе они пройдут в трех округах города.

В Сеймском округе света не будет 28 сентября до 16:00 на улицах Присеймская, дома 51-94 – четная сторона, Менделеева, дома 21, 23, 25, 27, 29, Юности, дома 16, 18, 20, 22.

29 сентября отключения запланированы на улице Гуторовская д.1-114 — СНТ Весна – 3 – дачи, в переулках 1-й Гуторовский, д.1-23, 2-й Гуторовский, д.1-33, на улице Родниковая, д.2-35, ПЛК д.61 – СОШ №28, школа искусств, детский сад №50, автосервис, общежитие, ЕРКЦ, библиотека, МТС, в переулках Ольховских, 1, 2, 3, 4, 5, на улицах Широкая, д.9А-60, 3-я Гуторовская, д.18-37, 4-я Гуторовская д.1-55Б и 2-я Гуторовская.

30 сентября и 1 октября света не будет на улицах Белгородская д.20/1, д.22, д.24 и Дружбы д.3.

В Центральном округе свет отключат 29, 30 сентября и 1 октября с 09:00 до 16:00 на улице Запольная д. 2/1; 3-5В и в Пятом Трудовом переулке, д.3-23; 2-20.

В Железнодорожном округе электричество отключат 28 сентября с 13:00 до 15:00 на улицах Союзная, д.12, 14, 14А и Герцена, д.2.

29, 30 сентября, 1 и 2 октября с 09:30 до 16:00 света не будет на улице 2-я Восточная, д.90-138, 73-135.

Ранее КП сообщила, что в центре города на семи улицах нет воды.