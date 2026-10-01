Под Курском в результате атак ВСУ повреждены объекты энергетики и предприятия

Под удар попали предприятия в Курске и в двух районах области Фото: Светлана ВОЛКОВА.

За минувшие сутки, в период с 9:00 30 сентября до 9:00 1 октября, над Курской областью сбито 140 беспилотников различного типа. 43 раза противник применил артиллерию по отселенным районам области и 14 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Как сообщает оперативный штаб Курской области, разрушения есть в четырех районах области и в Курске. Так, в результате атак в приграничном селе Вишнево Беловского района на территории предприятия разбиты генератор и прицеп.

В селе Ржава Глушковского района Курской области повреждены крыша веранды и остекление домовладения. А на хуторе Высоконские дворы Медвенского района разбит объект энергетики, но электроснабжение не нарушено. В хуторе Красная Новь под атаку попал автомобиль.

Еще один объект энергетики поврежден за минувшие сутки в поселке Прямицыно Октябрьского района Курской области. В результате без электроснабжения оставались жители двух районов Курской области - Октябрьского и Курчатовского. Всего около 15 тысяч человек. Сейчас по данным оперативного штаба региона электроснабжение восстановлено. В селе Черницыно под Курском на территории предприятия есть повреждения в цехе холодильного оборудования.

В Курске в результате атак ВСУ повреждена кровля склада предприятия.

К счастью, погибших и пострадавших нет за минувшие сутки. Утром 1 октября по всей Курской области объявлена снова авиационная опасность. Также со вчерашнего дня в регионе продолжает действовать опасность атаки беспилотников. Ее не отменяли с 10.47. 30 сентября. Силы и средства российской ПВО сейчас приведены в боеготовность на территории региона для отражения возможной атаки.

Ранее КП сообщила со ссылкой на губернатора Курской области Александра Хинштейна, что по делу о хищениях в курском приграничье задержан сотрудник Министерства обороны. По информации глав региона, задержанный подписывал акты приемки оборонительных сооружений на прифронтовых территориях, в том числе в Курской области.

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