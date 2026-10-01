По делу о хищениях в курском приграничье задержан сотрудник Минобороны

О задержании сотрудника Минобороны Хинштейн рассказал в своем официальном канале Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что задержан сотрудник Минобороны России. По данным Хинштейна, задержанный отвечал за приемку оборонительных сооружений в Курской области, а также в соседних прифронтовых областях.

- По предварительным данным, он подписывал акты приемки, фактически не принимая никаких работ. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - рассказал курский губернатор в своем официальном канале.

Он также выразил уверенность, что "на этом история не заканчивается":

- Правительство Курской области, со своей стороны, самым активным образом будет и далее сотрудничать с органами правосудия.