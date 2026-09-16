«Покупай у наших»: В Курске прошла ярмарка локальных брендов от партии «Новые люди»

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Например, по рецепту нашей землячки, собирательницы народных сказок Екатерины Авдеевой, изготавливает пастилу Екатерина Шемраева. Она же создаёт сладости по рецептуре Марии Фет: технологией с ней поделился музей-усадьба поэта.

«Цвет пастилы зависит от сезонных ягод: красный крыжовник даёт рубиновый оттенок, зелёный — янтарный. Для производства закупаются местные фрукты, например, ездим за обоянскими яблоками», — делится Екатерина Шемраева.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Эксклюзивный продукт линейки — возвращение «Курской макухи». Это традиционный плотный брикет из жмыха семян и орехов с добавлением мёда. Настоящим открытием ярмарки стал курский травяной чай от Анжелики Шардиной. Её лавка была открыта в 2023 году как семейная мастерская и сегодня предлагает более 50 вкусов. Семья Шардиных принципиально отказалась от ароматизаторов и красителей.

«Мы собираем купажи по традиционным чайным рецептам Черноземья. Мы знаем китайские и индийские чаи, но никто не знает про курский чай, хотя мы богаты ягодами и травами», — отмечает Анжелика.

Уникальность продукта — в особой технологии сушки при температуре 25 градусов, которая на 100% сохраняет витамины. Главный хит — чай из ферментированных веточек и листьев дикой вишни. Сегодня семья Шардиных является единственным производителем такого чая в России.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Поддержка локальных брендов укрепляет малый бизнес и привлекает в Курск туристов. Гастрономические туры за настоящими продуктами — мировой тренд, который партия предлагает использовать для развития региона.

«В чём особенность таких мероприятий? Именно так можно открыть для себя бренды, неизвестные раньше. Керамические украшения, игрушки ручной работы, натуральное мыло — всё создано мастерами с душой, этого не найдёшь на маркетплейсах. Каждая такая покупка — это поддержка мастеров и действенный способ сохранить культурные традиции Курской области. Покупая у наших самозанятых, люди вкладываются в развитие региона», — поделился депутат Курского городского Собрания от партии Максим Сысоев.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Ярмарка стала первым шагом к созданию интерактивной карты мастеров Курской области — о её создании «Новые люди» объявили ранее. Цифровой проект поможет самозанятым найти своего покупателя без посредников, а жителям и гостям региона — познакомиться со всем многообразием местной продукции.