«Курское поле» выбрало трактор Ростсельмаш 2400

Трактор Ростсельмаш 2400- мощный, высокопроизводительный, комфортный.

В хозяйствах Курской области сейчас сеют озимую пшеницу. В ООО «Курское поле» время измеряется не часами, а гектарами. И главный хронометрист этого сезона — мощный трактор Ростсельмаш 2400, который недавно пополнил парк этого предприятия в Горшеченском районе.

Помощник с электронным сердцем

В хозяйстве доверяют технике Ростсельмаш. Здесь уже работают зерноуборочные комбайны ACROS 595 Plus, TORUM 750, которые не раз доказывали свою надежность. А теперь к ним присоединился новый трактор Ростсельмаш 2400. Решение по его приобретению было взвешенным, продиктованным производственной логикой.

— До этого у нас был трактор 2375, — поясняет Вадим Борисичев, главный инженер хозяйства. — К нему не было никаких нареканий. Выработка отличная, машина надежная. Поэтому, когда встал вопрос о масштабе уборки, решили взять машину из этой же линейки, но только мощнее. Так у нас появился красавец — трактор 2400.

- Трактор не просто мощный — он выдающийся по своим тяговым характеристикам. Двигатель работает ровно и тихо, - отметил главный инженер и добавил. - Для такой махины — настоящий подвиг инженерной мысли. Человек в кабине от шума не глохнет через час работы. Хотя трудится на 430 л. с. с запасом крутящего момента. Он рассчитан на тяжелые работы с широкозахватными орудиями.

— За смену с дискатором, хотя он у нас тяжелый, делаем почти 50 гектаров, — рассказывает Вадим Борисичев с гордостью. — После него сразу сеем озимую пшеницу. Земля получается хорошо подготовленной. Это очень важно для всхожести.

Сейчас трактор 2400 полностью занят на подготовке почвы под озимую пшеницу. Всего в этом сезоне на него возложена задача обработать 1500 гектаров.

Вадим Борисичев доволен работой трактора 2400.

Комфорт и умные системы

Современный Ростсельмаш 2400 — это уже не просто трактор. Это мобильный офис на колесах, где каждый элемент подчинен главной цели — максимальной производительности без потери качества.

— Кабина здесь как в современном дорогом автомобиле, — восхищается инженер. — Все электронные показатели перед глазами. Бортовой компьютер сигнализирует буквально обо всем: от мелких ошибок в работе систем до того, когда подошло время технического обслуживания. Ничего не нужно держать в голове — техника сама напомнит.

Это позволяет механизатору не отвлекаться от процесса, полностью сосредоточившись на качестве обработки. Эргономика продумана до мелочей: удобное пневмоподвешенное кресло, превосходная шумоизоляция, панорамный обзор, интуитивно понятный мультируль.

Достойный показатель

В этом хозяйстве твердо знают, что техника должна не только работать, но и вовремя получать грамотную помощь. С сервисным центром ООО «Агропромсервис» здесь дружат, и это не просто слова.

— Позвонил — и в ближайшее время ребята подъедут. Помогут, подскажут, сделают все быстро. Никаких проблем с сервисом у нас никогда не было, — отмечает Вадим Борисичев. — Это важно, когда у тебя 5000 гектаров земли и график расписан поминутно. Простой — это потерянное время, а время в поле дороже денег.

В этом хозяйстве есть поля, которые радуют глаз: по 70 центнеров с гектара. Для региона- это достойный показатель.

И трактор Ростсельмаш 2400 продолжает вписывать свою страницу в историю урожайного года. А в этой истории — труд, традиция и любовь к земле, которые передаются из поколения в поколение.

— Когда видишь результат, понимаешь, что работаешь не зря, — говорит Вадим Борисичев. - Мы же не просто землю пашем — мы будущий урожай растим. Это большая ответственность.

Ирина Шабанова

Фото Агропромсервис